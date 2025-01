Ook Baker Tilly kiest voor private equity 

Baker Tilly heeft in de afgelopen jaren een autonome groei gerealiseerd van meer dan 10 procent per jaar. De omzet in 2024 bedraagt circa EUR 150 miljoen met meer dan duizend medewerkers. Het leverde de accountants- en adviesorganisatie afgelopen jaar de negende plek op in de Top 50 van Accountancy Vanmorgen, een plaats lager dan een jaar ervoor.

Consoliderende markt

In een consoliderende markt acht Baker Tilly enkel autonome groei onvoldoende om de schaalgrootte te behouden ‘die nodig is om aantrekkelijk te blijven voor klanten en medewerkers’, zo laat het kantoor weten in een persbericht. Ronald Hoeksel, bestuursvoorzitter van Baker Tilly: “De komst van Inflexion als nieuwe aandeelhouder luidt een nieuwe fase in voor Baker Tilly. Inflexion is een ervaren, op samenwerking en groei gerichte partij. Het is voor ons heel belangrijk dat we kunnen behouden waar we trots op zijn en waar onze klanten ons om waarderen: onze kwaliteit, onze identiteit, ons merk en onze getalenteerde en bevlogen mensen. Klanten kunnen blijven rekenen op de dienstverlening die ze van ons gewend zijn en daarnaast profiteren van onze investeringen in productinnovatie en digitalisering.”

Grootste investering

Volgens door het FD geraadpleegde marktkenners gaat het om de grootste investering van een private-equityfirma in een accountantsorganisatie tot nu toe in Nederland. Baker Tilly en Inflexion maken het exacte investeringsbedrag niet bekend. Doorgaans steekt Inflexion tussen de €100 en €500 mln in bedrijven, stelt Sander Ruijter, die het Benelux-kantoor van de private-equityfirma leidt. In 2021 investeerde Waterland €72,5 mln in accountantskantoor De Jong & Laan.

Joke Hoekstra, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Baker Tilly Nederland: “In de afgelopen periode hebben we meerdere strategische mogelijkheden verkend. De Raad van Commissarissen ziet Inflexion als de meest geschikte partner voor Baker Tilly. Inflexion ondersteunt de groei en ontwikkeling van Baker Tilly niet alleen met kapitaal, maar ook met zeer relevante expertise en strategische ondersteuning. Dit stelt Baker Tilly in staat om meer diepte-investeringen te doen en verder te groeien, zowel autonoom als via acquisities.”

Sander Ruijter, Head of Inflexion Benelux: “De accountancysector is rijp voor consolidatie en wij menen dat Baker Tilly goed gepositioneerd is om van deze kans te profiteren. We kijken ernaar uit om het hele team van Baker Tilly te ondersteunen, terwijl ze de onderneming zowel organisch als door middel van overnames laten blijven groeien en tegelijkertijd de hoogwaardige service leveren die klanten verwachten. We zijn met name verheugd dat wij dankzij de unieke flexibiliteit van onze minderheidsstrategie een ​​partnerschap hebben weten te structureren waarmee Baker Tilly kan profiteren van de toegevoegde waarde van een strategische investeerder, terwijl ze de controle binnen de partnergroep behouden.”

In het FD zegt Ruijter dat Inflexion overnames niet uitsluit. Maar volgens hem streeft Baker Tilly geen strategie van ‘kralen rijgen’ na, zoals enkele investeerders in de accountancy dat wel doen. “Zonder overnames zijn er ook genoeg kansen”, meent Ruijter. “Baker Tilly is de afgelopen jaren ook vooral organisch gegroeid.”

De voorgenomen transactie wordt voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt. Ook is Baker TIlly hierover nog in overleg met de Autoriteit Financiële Markten en zal het adviestraject met de Ondernemingsraad nog doorlopen worden.