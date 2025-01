Jonge ondernemers vergeten btw-aangifte ruim tweemaal zo vaak

De fiscus is daarom een campagne begonnen om jonge ondernemers elk kwartaal te herinneren aan hun btw-aangifte en op weg te helpen. Die groep blijft groeien: in 2022 waren er 180.800 jonge ondernemers onder de 26 jaar, in 2023 waren dat er 201.700. Zij maken met verplichtingen zoals de btw-aangifte meer fouten dan ondernemers boven de 25. “Zo werd in 2023 11,3% van de aangiftes door jonge ondernemers met een btw-aangifteplicht te laat ingediend. Bij ondernemers boven de 25 jaar gaat dat om 4,7%.”

Tips: herinnering en direct betalen

Aanstaande vrijdag (31 januari) is de eerstvolgende deadline. De Belastingdienst tipt onder meer om via Mijn Belastingdienst Zakelijk een herinnering in te stellen en om altijd aangifte te doen, ook als een ondernemer geen kosten of omzet had. “Als ondernemer heb je namelijk de plicht om elk kwartaal aangifte te doen.”

Een valkuil is ook dat wel op tijd aangifte wordt gedaan, maar dat niet meteen wordt betaald. Het bedrag kan na de aangifte direct met iDeal worden overgemaakt. Tot slot wijst de fiscus op de suppletie waarmee eerder vergeten facturen alsnog kunnen worden meegenomen.