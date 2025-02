Markt voor integriteitsonderzoeken groeit, kritiek op gebrek aan kaders

Met de toenemende meldingen van grensoverschrijdend gedrag is de vraag naar integriteitsonderzoeken explosief gegroeid. Dit biedt kansen voor accountantskantoren, die zich in deze markt hebben gepositioneerd als externe onderzoekers.

De objectiviteit en kwaliteit van deze onderzoeken staan echter ter discussie, met name omdat ze vaak worden uitgevoerd in opdracht van werkgevers en zonder duidelijke regelgeving. Dat meldt zakenblad Quote in een uitgebreid artikel over integriteitsonderzoeken.

Lucratieve markt voor accountantskantoren

De grote hoeveelheid integriteitsmeldingen, mede aangewakkerd door schandalen als bij The Voice of Holland en De Wereld Draait Door, heeft geleid tot een aanzienlijke stijging in de vraag naar integriteitsonderzoeken. Werkgevers schakelen steeds vaker externe partijen in, waaronder accountantskantoren, om deze gevoelige zaken te onderzoeken.

Grote spelers zoals KPMG, EY en PwC hebben inmiddels gespecialiseerde integriteitsafdelingen die zich bezighouden met onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, naast hun traditionele forensische onderzoekstaken. Dit heeft geleid tot aanzienlijke declaraties, zoals te zien was bij het onderzoek naar WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes, waar KPMG voor tienduizenden euro’s aan facturen stuurde.

Gebrek aan regulering

Ondanks de groei van deze markt ontbreekt er een duidelijk wettelijk kader voor integriteitsonderzoeken. Een integriteitsonderzoeker moet een vergunning hebben om te mogen rechercheren, maar die zou maar weinig om het lijf hebben. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een onderzoekersdiploma op mbo-niveau en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn voldoende. Van controle en handhaving op die vergunningen is nauwelijks sprake.

Dit roept vragen op over de betrouwbaarheid en objectiviteit van de rapportages. De onderzoeken worden immers uitgevoerd in opdracht van werkgevers, waardoor de onafhankelijkheid in twijfel wordt getrokken. Advocaten en experts signaleren dat de uitkomsten van deze onderzoeken vaak voorspelbaar zijn en zelden afwijken van wat de opdrachtgever publiekelijk heeft gecommuniceerd. Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra: “Het lastige van dit soort onderzoeken naar integriteit is dat ze altijd zijn besteld door het management en daardoor nooit onafhankelijk zijn. Wie betaalt bepaalt, dat is gewoon zo.”

Bron: Quote