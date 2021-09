RA berispt om rammelend Bibob-onderzoek

Een RA is door de Accountantskamer berispt vanwege een onderzoek in het kader van de wet Bibob. Door zijn conclusies moest een stichting ruim € 60.000 subsidie terugbetalen, maar de conclusies in het rapport bleken niet terecht.

Een man is eigenaar van een BV die een kasteel exploiteert en verhuurt. Hij is tevens voorzitter van de stichting die eigenaar is van het kasteel. In 2019 krijgt de stichting van de provincie € 62.491 subsidie voor een restauratie. Later stelt gedeputeerde staten een onderzoek in op grond van de witwaswet Bibob; daarvoor wordt onder anderen een RA ingeschakeld. In zijn rapport concludeert hij dat de eigenaar/voorzitter onrechtmatige voordelen heeft genoten. Die wordt in mei 2020 gehoord in het bijzijn van de RA.

Rapport aangepast

Twee maanden later wordt de subsidie teruggevorderd omdat ernstig gevaar bestaat dat de subsidie mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Die houden in dat de stichting ten onrechte geen omzetbelasting heeft afgedragen, dat de BV ten onrechte omzetbelasting heeft verrekend die de stichting had moeten afdragen omdat zij die bij de BV in rekening heeft gebracht, en dat de BV niet de volledige omzet heeft verantwoord en daardoor niet alle verschuldigde omzetbelasting en vennootschapsbelasting heeft afgedragen. De stichting maakt bezwaar, wat leidt tot een aanpassing van het rapport. Stichting en BV dienen vervolgens een klacht in bij de Accountantskamer: het rapport was niet bekend voordat de voorzitter/eigenaar het gesprek aanging en tijdens dat gesprek is het rapport onbesproken gebleven. Bovendien kloppen de conclusies niet, aldus de klacht.

Onjuist beeld geschetst

De tuchtrechter verklaart het eerste klachtonderdeel gegrond: bij een persoonsgericht onderzoek moeten de personen op wie het onderzoek betrekking heeft in beginsel worden gehoord.

Dat is niet gebeurd. De RA is voor de informatie waarop het rapport is gebaseerd afgegaan op door één partij, zijn opdrachtgever, aangeleverde gegevens en op eigen onderzoek. ‘De (aanvankelijke) rapportage van betrokkene, die de aanleiding heeft gevormd voor het intrekken en terugvorderen van de vastgestelde subsidie voor restauratiewerkzaamheden aan [het kasteel], berust daarom niet op een deugdelijke grondslag. Dit is in dit geval des te ernstiger omdat klagers door de handelwijze van betrokkene niet in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaande aan de presentatie van het rapport aan de GS […] de onjuistheden die in het rapport ten aanzien van klagers worden vermeld op voorhand te kunnen corrigeren, waardoor ten opzichte van de GS van [provincie] een onjuist beeld van klagers is geschetst.’

Facturen dubbel meegenomen

Verder heeft de RA nogal wat steken laten vallen in zijn Bibob-analyse. Zo zijn facturen ter grootte van ruim € 10.000 dubbel meegenomen in de omzetberekening. Ook is een onjuist factuurbedrag overgenomen en is over de gehele periode van 2016 tot en met 2018 geen sprake van te weinig aangegeven omzet. ‘Betrokkene heeft door in zijn rapportage ten onrechte te vermelden dat hiervan sprake was, gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.’ Dat geldt ook voor de conclusie dat te weinig vennootschapsbelasting is betaald en voor de conclusie dat onterecht btw in rekening is gebracht aan de BV. De facturen zijn gestuurd door een andere stichting, zo blijkt.

Verstrekkende gevolgen

De Accountantskamer legt de maatregel van berisping op. ‘Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene op meerdere onderdelen gehandeld heeft in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De oorspronkelijke rapportage bevatte een aantal onjuistheden die (mede) hebben geleid tot intrekking en terugvordering van de reeds vastgestelde subsidie. Deze verstrekkende gevolgen hadden wellicht voorkomen kunnen worden indien betrokkene klagers voorafgaand aan het uitbrengen van de oorspronkelijke rapportage had gehoord, waartoe hij ook verplicht was.’

Uitspraak 21/103 Wtra/AK