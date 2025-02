Zo voldoe je aan aan de AFM-eisen voor frauderisico’s

Uit een recent rapport blijkt dat de controlewerkzaamheden vaak onvoldoende specifiek en diepgaand zijn, wat kan leiden tot het over het hoofd zien van fraude. Na drie waarschuwingen moeten accountantskantoren nu echt actie ondernemen om boetes te voorkomen. Dit vraagt om een fundamentele herziening van hoe accountantskantoren omgaan met risicobeheer en compliance.

Efficiënte klantacceptatie

Een zorgvuldig ingericht klantacceptatieproces is van cruciaal belang voor accountantskantoren die willen voldoen aan de Wwft en de eisen van de AFM. Het identificeren van potentiële risico’s bij nieuwe en bestaande cliënten voorkomt niet alleen compliance-problemen, maar draagt ook bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Kantoren moeten zich richten op een consistente en continue screening van klanten en transacties. Het gebruik van gestructureerde processen en digitale verificatiemethoden kan helpen om sanctielijsten en PEP-screenings systematisch toe te passen en up-to-date te houden.

Actieve monitoring en risicobeheer

De AFM benadrukt dat een eenmalige beoordeling van frauderisico’s onvoldoende is. Accountantskantoren moeten doorlopend risico’s analyseren en verdachte transacties signaleren. Dit vereist een systematische aanpak waarbij afwijkingen sneller worden opgespoord en risico’s actief beheerd worden. De uitdaging ligt in het snel herkennen van patronen en afwijkingen zonder dat het proces te veel handmatige inspanning vraagt. Kantoren die hierin tekortschieten, lopen het risico om fraude te laat te ontdekken, met mogelijke boetes en reputatieschade als gevolg.

Grip op Wwft- en AFM-naleving

De complexiteit van wet- en regelgeving rondom de Wwft en de eisen van de AFM kunnen voor accountantskantoren een grote administratieve belasting vormen. Zonder de juiste structuur en controlemechanismen wordt compliance een tijdrovende en foutgevoelige taak. Een geautomatiseerde en gestroomlijnde aanpak is essentieel om risico’s effectief te beheren en tegelijkertijd de operationele efficiëntie te waarborgen. Kantoren die afhankelijk blijven van handmatige controles en versnipperde documentatie lopen het risico dat cruciale zaken over het hoofd worden gezien of dat rapportages niet op tijd of correct worden uitgevoerd.

Transparantie en rapportage aan toezichthouders

Naast het uitvoeren van controles is transparantie richting toezichthouders essentieel. Het correct documenteren van compliance-activiteiten en het genereren van duidelijke rapportages is noodzakelijk om aan de eisen van de AFM te voldoen. Dit betekent dat accountants een betrouwbaar systeem moeten hanteren waarmee alle compliance-acties consistent worden vastgelegd en eenvoudig kunnen worden gerapporteerd. Toezichthouders verwachten een duidelijke audit-trail en snelle toegang tot relevante informatie. Kantoren die hier niet aan voldoen, riskeren niet alleen boetes, maar ook een verlies aan vertrouwen bij hun cliënten.

Hyarchis Compliance Manager

De uitdagingen rondom frauderisico’s, klantacceptatie en compliance vereisen een moderne, efficiënte aanpak. Hyarchis Compliance Manager biedt accountants- en administratiekantoren een geïntegreerde oplossing om klantacceptatie te stroomlijnen, risico’s actief te beheren en te voldoen aan de strengste compliance-eisen. Door slimme automatisering en continue monitoring helpt Hyarchis kantoren om tijd te besparen, risico’s beter te beheersen en volledig voorbereid te zijn op AFM-controles. Dit betekent minder handmatige controles, minder administratieve lasten en een significante reductie van compliance-risico’s.

Met Hyarchis Compliance Manager kunnen accountants zich focussen op hun kerntaken, terwijl zij met vertrouwen weten dat hun processen volledig in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving en de branchevereginging richtlijnen zoals de Auxilium, Noab, Novak, Extendum, Fiscount of SRA.

Wil je weten hoe jouw kantoor effectiever kan voldoen aan de AFM-eisen? Neem contact op voor een demo en ontdek hoe Hyarchis Compliance Manager jouw compliance-processen kan optimaliseren.