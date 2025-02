Adviesrapport met voorstellen voor aanpassing giftenaftrek gepresenteerd

Er moet een fiscaal alternatief komen voor de na een jaar alweer afgeschafte regeling Geven uit de vennootschap. Dat is een van de voorstellen waar een commissie van deskundigen voor pleit in een nieuw adviesrapport.

Het rapport Beter Geven II werd deze week aangeboden aan staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen van Financiën door Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de commissie. De overhandiging vond plaats in aanwezigheid van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en Goede Doelen Nederland. Het rapport, opgesteld in opdracht van CIO en Goede Doelen Nederland, bevat voorstellen om de giftenaftrek te versterken en te vereenvoudigen.

Achtergrond en aanleiding

De commissie onderzocht hoe de giftenaftrek efficiënter en beter uitvoerbaar kan worden gemaakt. Dit advies volgt op eerdere rapporten, waaronder Behoud Giftenaftrek, waarin gepleit werd voor behoud van de regeling. Mede naar aanleiding van een evaluatie door SEO Economisch Onderzoek en het coalitieakkoord, waarin een beperking van de giftenaftrek werd voorgesteld, is nu opnieuw gekeken naar verbeteringen binnen het systeem.

Bij de besluitvorming over het Belastingplan 2025 werd grotendeels afgezien van de geplande beperkingen. Zo bleef de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting behouden en werd het plafond voor periodieke giften verhoogd.

Belangrijkste aanbevelingen

De commissie doet meerdere aanbevelingen om de giftenaftrek toegankelijker en doelmatiger te maken:

Vaste drempel voor gewone giften : In plaats van een inkomensafhankelijke drempel van 1%, stelt de commissie een vaste drempel per belastingplichtige voor, bijvoorbeeld €100 per jaar. Dit zou de transparantie en stimulans voor donateurs vergroten.

: In plaats van een inkomensafhankelijke drempel van 1%, stelt de commissie een vaste drempel per belastingplichtige voor, bijvoorbeeld €100 per jaar. Dit zou de transparantie en stimulans voor donateurs vergroten. Aftrekplafond voor gewone giften : Een vast bedrag gekoppeld aan de hoogte van de gift in plaats van een inkomensafhankelijke regeling.

: Een vast bedrag gekoppeld aan de hoogte van de gift in plaats van een inkomensafhankelijke regeling. Renseignement van periodieke giften : Dit moet de uitvoerbaarheid verbeteren, al wordt opgemerkt dat kleine organisaties zoals kerkgenootschappen hier moeite mee kunnen hebben. Een pilot bij grotere organisaties wordt voorgesteld als eerste stap.

: Dit moet de uitvoerbaarheid verbeteren, al wordt opgemerkt dat kleine organisaties zoals kerkgenootschappen hier moeite mee kunnen hebben. Een pilot bij grotere organisaties wordt voorgesteld als eerste stap. Behoud van periodieke giften : De commissie benadrukt de maatschappelijke waarde van deze giften, die goede doelen voor ten minste vijf jaar zekerheid over inkomsten bieden.

: De commissie benadrukt de maatschappelijke waarde van deze giften, die goede doelen voor ten minste vijf jaar zekerheid over inkomsten bieden. Schrappen van aftrekbaarheid voor giften aan steunstichtingen SBBI : Dit zou de uitvoerbaarheid en doelmatigheid van het systeem verbeteren.

: Dit zou de uitvoerbaarheid en doelmatigheid van het systeem verbeteren. Alternatief voor giften uit de vennootschap: De commissie pleit voor een nieuwe regeling die ondernemingen stimuleert om te blijven geven.

Reactie en vervolgstappen

CIO en Goede Doelen Nederland steunen de aanbevelingen en gaan graag in gesprek met het ministerie van Financiën over de verdere uitwerking. Zij benadrukken dat het behoud en de verbetering van de giftenaftrek cruciaal zijn voor de continuïteit van veel maatschappelijke organisaties.

Met Beter Geven II hoopt de commissie bij te dragen aan een eenvoudiger, efficiënter en effectiever stelsel van giftenaftrek, waarmee filantropie in Nederland verder wordt gestimuleerd.

Meer informatie: Advies Beter Geven II en Reactie Goede Doelen Nederland en CIO op Beter Geven II