Verlies van ANBI-status: fiscus geeft duidelijkheid over informatie en verplichtingen

De Belastingdienst heeft de informatie op de internetsite aangepast over de gevolgen van het verlies van de ANBI-status. Dit is gedaan omdat bleek dat er bij voormalige ANBI’s onduidelijkheid bestaat over de fiscale verplichtingen na het verlies van de ANBI-status.

Als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) de ANBI-status verliest, vervallen belangrijke fiscale voordelen. Denk aan vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting. Dit heeft directe gevolgen voor zowel te ontvangen als uitgaande schenkingen en/of te ontvangen nalatenschappen.

Bij een eigen vermogen van meer dan € 25.000 heeft de voormalige ANBI een informatieplicht. Het formulier Opgaaf vermogen en schenkingen 2024 voormalige ANBI’s moet ingediend worden. Dit formulier geeft inzicht in de financiële situatie van de instelling en helpt vaststellen of de ANBI aangifteplichtig is voor de schenkbelasting.

Let op!

Dit formulier is géén aangifte schenk- of erfbelasting. Deze aangifte moet de belastingplichtige apart en, belangrijk, binnen andere termijnen indienen. Hier gaat het in de praktijk vaak mis, constateert de Belastingdienst.

Veelgemaakte fouten

De Belastingdienst ontvangt regelmatig:

onvolledig ingevulde formulieren, bijvoorbeeld zonder RSIN of BSN van de begiftigde(n)

formulieren zonder bijbehorende aangifte schenkbelasting

vragen van voormalige ANBI-instellingen en adviseurs over de inhoud en het doel van het formulier

Deze signalen waren voor de Belastingdienst aanleiding om de informatie op de relevante internetsites te verbeteren en te verduidelijken.

Aangepaste en verduidelijkte informatiebronnen

De volgende pagina’s zijn onlangs aangepast om de informatie duidelijker en overzichtelijker te maken voor (voormalige) ANBI’s en hun adviseurs. Per pagina staat uitgelegd voor wie deze bedoeld is en wat er is te vinden:

Doel: meer duidelijkheid en betere naleving

De Belastingdienst hoopt dat deze verbeteringen helpen om duidelijk te maken welke verplichtingen gelden na het verlies van de ANBI-status. Zo kunnen formulieren juist en volledig worden ingevuld en aangiften op tijd worden gedaan.