Nog geen zicht op alternatief voor btw-verhoging

Eind vorig jaar bereikten de partijen een compromis over de voorgenomen btw-verhoging op sport, cultuur en media. Kabinet en Kamer zouden constructief op zoek gaan naar een alternatief waardoor de verhoging niet door hoeft te gaan. Maar er zit geen millimeter schot in de zaak, zo bleek donderdag tijdens een Kamerdebat.

Geen steun Eerste Kamer

De kleine christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie en D66 dreigden dat er ‘geen enkel belastingplan’ nog op steun kan rekenen in de Eerste Kamer als de btw-verhoging op sport, cultuur en media alsnog doorgaat. De coalitie heeft die partijen nodig om wetgeving aanvaard te krijgen. Het CDA verweet de coalitie tegen elk alternatief plan te zijn voor de btw-verhoging te zijn. Voormalig staatssecretaris Hans Vijlbrief beschuldigde de PVV ervan mensen ‘te bedonderen’. Dit was naar aanleiding van een voorstel op X van de PVV om de btw op boodschappen te verlagen. PVV’er Tony van Dijck sloeg hard terug. ‘Wij hebben een voorstel gedaan, dat is gesneuveld door de oppositie niet door ons’, zei hij. ‘Kom zelf maar met alternatieve voorstellen.’

Alternatief

Coalitiepartijen spraken vorig jaar in hun hoofdlijnenakkoord af dat de btw voor sport, cultuur en media wordt verhoogd van het lage tarief van 9% naar het hoge van 21%. De €1,3 mrd die dat vanaf 2026 gaat opleveren, gaat naar verlaging van de inkomstenbelasting. Nadat het plan op ongekende weerstand was gestuit in het parlement zei minister Eelco Heinen van Financiën (VVD) het als een ‘verplichting’ te zien samen met coalitie en oppositie dit voorjaar met een alternatief te komen. Het kabinet wil dat alternatief vinden binnen de btw, dus door een verhoging elders. Maar Heinen zei destijds ook dat als er geen alternatief gevonden wordt de btw-verhoging gewoon doorgaat.

21,4 procent

De voorstellen die tot nu toe naar buiten zijn gekomen, zijn weggehoond of meteen afgeschoten. Het plan van de nieuwe staatssecretaris van Fiscaliteit Tjebbe van Oostenbruggen (NSC) om het hoogste tarief in de btw te verhogen van 21% naar 21,4% werd direct van tafel geveegd door de coalitiepartijen. In een brief aan de Kamer liet Van Oostenbruggen weten dat het aan de Kamer is om te kiezen voor het beste plan. ‘Feitelijk heeft het kabinet al een keuze gemaakt, en dat is de verhoging op sport, cultuur en media van 9% naar 21%,’ aldus de bewindsman.

Tijdens het debat op donderdag bleek nogmaals dat de coalitie nog geen eigen afspraken over alternatieven heeft, en er ook zeer verschillend over denkt. NSC en BBB hebben laten weten dat de btw-verhoging voor sport cultuur en media niet door kan gaan. De BBB hoopt onder meer dat een aanpassing van de methodiek voor de raming van de overheidsfinanciën miljarden gaat opleveren en oppert breder naar het belastingstelsel te kijken. Ook voor NSC en PVV lijken oplossingen buiten de btw bespreekbaar, zonder te zeggen welke.

Bron: FD