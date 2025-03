Financieel professionals zetten vaker AI in voor fiscale vraagstukken

Professionals in de financiële sector verwachten veel van Generative Artificial Intelligence (GenAI) als ondersteuning in het doen van aangiften voor klanten, en als het gaat om de kwaliteit en doelmatigheid van fiscale advisering door professionals. Dat blijkt uit onderzoek door Nextens.

De fiscale aangiftesoftware van Nextens wordt in Nederland gebruikt door 12.000 accountants, boekhouders, fiscalisten, adviseurs, controllers, administrateurs en andere financieel professionals voor aangiften en fiscaal advies. Onder deze populatie hield Nextens begin 2025 een enquête om de verwachtingen en behoeftes rondom de inzet van GenAI te peilen.

Van de respondenten heeft 60% inmiddels ervaring met het gebruik van generatieve AI-tools. Een derde van de professionals gebruikt ChatGPT voor werk of plezier. Daarna volgt Copilot (Microsoft) met 12% en dan Gemini (Google), Perplexity, Claude en DeepSeek met ieder minder dan 5%. De kans dat generatieve AI-tools onderdeel worden van de dagelijkse fiscale werkzaamheden schatten financieel professionals op bijna 80%.

Vragen per week

Financieel professionals moeten omgaan met complexere regelgeving, realtime rapportage-eisen en toenemende internationale samenwerking. Daarnaast is er een tekort aan ervaren belastingprofessionals, terwijl de vraag naar compliance-experts toeneemt. Een groot deel van de tijd die belastingprofessionals nu besteden, gaat op aan het verzamelen, verwerken en controleren van gegevens. GenAI biedt een oplossing door routinetaken te automatiseren en de complexe analyses uit te voeren die nodig zijn om inzicht te krijgen in belastingvraagstukken. Toch storten de meeste financieel professionals zich nog niet volop in GenAI. De helft van de respondenten stelt geen of minder dan vijf vragen per week aan een AI-tool. Zes tot tien vragen komen van 17% van de respondenten, 28% stelt elf tot 50 vragen en 6% stelt meer dan 50 vragen per week aan GenAI.

Er blijkt vooral behoefte te zijn aan educatie op het gebied van prompting. Voor de nabije toekomst verwachten respondenten door AI vooral meer efficiëntie (37%) en tijdsbesparing (27%). Nieuwe invalshoeken worden door 15% verwacht, kostenverlaging of omzetverhoging door minder dan 5%.

Afwachtend

Reacties op de open vraag aan respondenten naar de verwachtingen van GenAI, leverden nog bij meer dan een derde een afwachtende houding op, met antwoorden als “Ik moet nog zien wat AI me kan brengen, ik heb er nog weinig voordeel van ervaren.” Sommige respondenten zien het als een probleem dat er “alweer een nieuwe ICT-ontwikkeling verwerkt moet worden.” De respondenten die al meer gebruik maken van GenAI zijn positiever en uitgesprokener in hun verwachtingen. Zo ziet men GenAI als “Een assistent die over je schouder meekijkt of alles goed gaat” of die “veel werk uit handen neemt.”