BTW-vrijstelling ook voor commerciële laboratoria

In deze zaak levert de belanghebbende testen op soa’s aan consumenten. De consument kan deze test aanvragen via internet. De consument neemt zelf een monster en stuurt dit monster naar een extern laboratorium. Het externe laboratorium maakt een analyse en verstrekt de diagnose aan belanghebbende. Vervolgens publiceerde belanghebbende de testuitslag op de persoonlijke pagina van de consument.

Bij belanghebbende zijn geen Big-geregistreerde medici in dienst, maar bij het externe laboratorium wel. Volgens de rechtbank kan in dit geval de vrijstelling worden toegepast omdat sprake is van diensten die zien op de (preventieve) gezondheidszorg, waarbij de analyse uiteindelijk is uitgevoerd door een Big-geregistreerde beroepsbeoefenaar. Belanghebbende mocht daarom de vrijstelling toepassen.

Deze uitspraak is nieuwswaardig omdat de Belastingdienst tot nog toe altijd het standpunt inneemt dat een (medisch) laboratorium als een medische inrichting moet worden beschouwd. Als gevolg daarvan kan een (medisch) laboratorium volgens de Belastingdienst alleen een btw-vrijstelling toepassen als het geen winst beoogt. Rechtbank Den Haag kijkt daar dus anders tegen aan, waarbij dus ook winstbeogende/commerciële medische laboratoria gebruik zouden kunnen maken van de btw-vrijstelling.

Ik verwacht dat de Belastingdienst/staatssecretaris hoger beroep zal instellen tegen deze uitspraak. Het is dan afwachten hoe een gerechtshof aankijkt tegen een btw-vrijstelling voor commerciële laboratoria.

drs. Volken Holtrop is belastingadviseur bij Caraad Belastingadviseurs en als auteur en specialist verbonden aan Fiscaal Vanmorgen.