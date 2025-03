Verhuur- en vervoerplatforms moeten in EU btw gaan innen

De raad van ministers heeft dinsdag definitief groen licht gegeven voor een aantal wetten om de btw-regels van de EU geschikt te maken voor het digitale tijdperk. “De btw-regels van de EU moeten de digitale transformatie van onze economieën bijhouden. Dit pakket zal de EU een concurrentieboost geven, helpen bij het bestrijden van btw-fraude en de administratieve lasten voor bedrijven verminderen”, belooft de Poolse minister van Financiën Andrzej Domanski.

Het pakket omvat een richtlijn, een verordening en een uitvoeringsverordening en brengt wijzigingen aan in drie verschillende aspecten van het btw-systeem. De btw-rapportageverplichtingen voor bedrijven die goederen en diensten verkopen aan bedrijven in een andere EU-lidstaat worden uiterlijk in 2030 volledig digitaal. Verder wordt het makkelijker voor bedrijven om over de grens zaken te doen doordat de btw-registratie vereenvoudigd wordt.

Maar de meest in het oog springende wijziging is dat online platforms die de verhuur van accommodaties faciliteren (zoals Airbnb) en passagiersvervoersdiensten bieden (zoals Uber) verplicht btw moeten gaan betalen. Nu dragen individuele aanbieders op die platforms nog geen btw af, maar vormen ze wel een geduchte concurrent voor partijen die wel btw afdragen, zoals hotels.

De verordeningen worden direct van kracht in alle lidstaten, 20 dagen na publicatie in het EU-publicatieblad. De bijbehorende richtlijn geldt pas als die in de lidstaat in wetgeving is omgezet. De verplichting voor platforms om btw af te dragen staat in de richtlijn.