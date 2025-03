Voldoe altijd aan de wettelijke eisen voor verlof

In Nederland is het wettelijk verplicht om de verlofregistratie bij te houden. Als accountantskantoor wil je daarom een goed verlofregistratiesysteem in huis hebben.

Kies voor automatisering en investeer in een verlofregistratiesysteem dat het proces vereenvoudigd en digitaliseert voor een correcte registratie.

Verlof registreren voor accountants

Werkgevers zijn verplicht om de vakantiedagen van hun medewerkers bij te houden. Denk hierbij aan zowel de wettelijke vakantiedagen als eventuele bovenwettelijke vakantiedagen – extra dagen die in de arbeidsovereenkomst of cao staan. Naast vakantiedagen is het ook verplicht om ander verlof bij te houden zoals ouderschapsverlof. Dit soort verlof kan gevolgen hebben voor de loonbetaling. Zorg voor een overzichtelijke verlofadministratie voor je kantoor waarin duidelijk te zien is hoeveel verlof een medewerker heeft opgenomen en hoeveel nog openstaat.

In een keer goed ingericht

Een goede verlofadministratie is belangrijk, want een medewerker wil inzicht in het verlofsaldo. Bespaar tijd en stap met je kantoor over op software die het verlof van medewerkers berekent en automatisch toekent. Kijk ook naar de verschillende factoren die gelden in jouw verlofregeling, zoals de contractduur en mogelijke leeftijdsgebonden afspraken. De inrichting van het verlofregistratiesysteem gebeurt in een keer op basis van alle afspraken, zodat je na de implementatie geen omkijken meer hebt hiernaar.

Opbouwen van verlof: hoe werkt het

De wet bepaalt dat een medewerker jaarlijks recht heeft op vakantie voor ten minste vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus: als de arbeidsduur een jaar is, heeft de werknemer recht op het aantal vakantie-uren dat overeenkomt met vier weken van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. De opbouw vindt plaats naar evenredigheid van de arbeidsduur per week. Werk je 5 dagen, dan heb je recht op twintig vakantiedagen per jaar. Zorg dat je altijd met de juiste informatie werkt voor jouw kantoor en laat je medewerkers zien dat je er aandacht aan besteedt.

Uitgebreide verlofmodule

Laat het verlof voor alle medewerkers automatisch berekenen en creëer helder inzicht in verlofsaldo en beschikbaarheid. Controleer de werkdagen van medewerkers en zorg dat verlof of feestdagen geregistreerd zijn. Medewerkers maken gebruik van verschillende soorten verlof; de juiste online bedrijfssoftware doet alle berekeningen voor je. Dat scheelt tijd en maakt verlofbeheer inzichtelijker. Zorg hiermee dat jouw accountantskantoor de verlofregistratie goed heeft staan.

