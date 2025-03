Twentse ondernemer ‘wist niks van boekhouden’, veroordeeld voor faillissementsfraude

“Als ik niet eens weet wat een kasboek is, hoe kan ik het dan bijhouden”, zei de 49-jarige ondernemer Bart P. in de rechtszaal. De voormalig eigenaar van ’t Twents Kozijnenhuis is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur wegens faillissementsfraude.

Daarover bericht dagblad Tubantia. P. voerde aan dat hij ‘helemaal niets van boekhouden’ wist en de financiële administratie volledig had overgelaten aan zijn boekhouder. De rechter gaat daar echter niet in mee en oordeelde dat de ondernemer zelf verantwoordelijk bleef voor de financiële chaos binnen zijn bedrijf, dat in 2019 failliet ging.

Geen jaarrekeningen

Volgens de boekhouder leverde P. na 2015 geen administratie meer aan, waardoor er geen jaarrekeningen meer werden opgemaakt. Bovendien liet P. klanten betalingen overmaken naar zijn privérekening in plaats van naar de bedrijfsrekening. Hij rechtvaardigde dit door te stellen dat hij zijn compagnon niet vertrouwde.

De rechtbank sprak de man vrij van het niet deponeren van de jaarrekeningen over 2018 en 2019, omdat de wettelijke termijn daarvoor op het moment van faillissement nog niet was verstreken. De opgelegde straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Bron: Tubantia