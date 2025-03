Zeven signalen dat jouw salarisadministratie toe is aan automatisering

De stapels werk worden hoger, de deadlines krapper en nieuwe collega’s zijn bijna niet te vinden. Herken je dit? Je bent niet de enige. In dit artikel delen we zeven duidelijke signalen die aangeven dat het tijd is voor de volgende stap: automatisering van je salarisadministratie.

1. Je besteedt bijna 50% van je tijd aan het handmatig invoeren en controleren van mutaties

Laten we eerlijk zijn: niemand wordt blij van het eindeloos invoeren en controleren van gegevens. Toch blijkt uit onderzoek van NIRPA (2023) dat salarisprofessionals bijna de helft van hun tijd hieraan kwijt zijn: 23% aan het invoeren van mutaties en nog eens 25% aan het controleren ervan. Dat is kostbare tijd die je veel beter kunt besteden!

2. Je foutmarge ligt boven de 2%

We zijn allemaal mensen, en mensen maken fouten. Maar als je foutmarge boven de 2% ligt, gaat er echt te veel mis. En laten we wel wezen: elke fout is er één te veel. Want fouten leiden niet alleen tot extra werk, maar ook tot chagrijnige klanten en soms zelfs tot boetes. De meest voorkomende fouten? Verkeerd ingevoerde overuren, vergeten declaraties, foute verlofregistraties en verkeerde cao-toepassingen. Herkenbaar?

3. Je team kan de groei niet bijbenen

Het is een bekend verhaal: het werk stapelt zich op, maar nieuwe collega’s zijn bijna niet te vinden. Dus wat doe je als je wilt groeien? Precies, automatiseren!

4. Je medewerkers ervaren hoge werkdruk

Stress en burn-outklachten zijn helaas aan de orde van de dag in onze sector. Herken je deze signalen? Collega’s die structureel overwerken, zuchten bij weer een stapel routinewerk, geen tijd hebben om zich te ontwikkelen of steeds vaker deadlines missen? Dan is het hoog tijd voor verandering!

5. Klanten willen meer dan alleen een loonstrook

De tijden zijn veranderd. Moderne ondernemers verwachten niet alleen een foutloze salarisverwerking, maar ook strategisch advies. Ze willen weten hoe ze slim kunnen groeien, real-time inzicht in hun personeelskosten en advies over arbeidsvoorwaarden. Maar ja, hoe lever je die extra waarde als je verzuipt in de administratie?

6. Je concurrenten zijn je voor

De trein dendert door en wie niet mee gaat, blijft achter. Kantoren die niet automatiseren riskeren niet alleen hun concurrentiepositie, maar hebben het ook steeds moeilijker om talent aan te trekken. Want laten we eerlijk zijn: welke jonge professional wil nog eindeloos handmatig mutaties invoeren?

7. Je mist real-time inzicht in je data

In deze tijd van digitalisering zou je eigenlijk met één druk op de knop al je data beschikbaar moeten hebben. Maar de realiteit? Urenlang puzzelen met rapportages, geen direct inzicht in personeelskosten en forecasting die meer weg heeft van glazen bol kijken. Tijd voor verandering!

Tijd voor verandering

Herken je drie of meer van deze signalen? Dan is jouw salarisadministratie toe aan automatisering. Met self-driving payroll kun je:

Tijdsbesparing realiseren op routinetaken

Foutmarge terugbrengen

Groeien zonder kopzorgen

Meer waarde toevoegen voor klanten

Benieuwd hoe automatisering jouw werk leuker én effectiever maakt? Plan een vrijblijvende demo. We laten je graag zien hoe ook jij kunt transformeren van administrateur naar adviseu. Of klik ik hier om in deze whitepaper te ontdekken hoe geautomatiseerde salarisverwerking je tot 70% tijdsbesparing kan opleveren.