Personalia | Carin Welters treedt toe tot Raad van Bestuur Baker Tilly

Baker Tilly heeft per 24 maart 2025 Carin Welters benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. In haar nieuwe rol wordt ze verantwoordelijk voor de servicelijn Advisory en de portefeuille Human Resources en Marketing & Communicatie.

Carin Welters is al sinds 2001 verbonden aan Baker Tilly. Sinds 2016 vervult zij de rol van partner Employment Advisory. Haar ruime ervaring en verbindende kwaliteiten maken haar volgens Ronald Hoeksel, CEO van Baker Tilly, de juiste persoon voor deze stap. “Met de benoeming van Carin zijn we als Raad van Bestuur weer op volle sterkte. Erik Moens en ik zien ernaar uit met z’n drieën leiding te geven aan Baker Tilly. Carin beschikt over een schat aan ervaring. We kennen haar als een uiterst deskundige en verbindende teamplayer. Ze heeft een echt Baker Tilly-hart.”

Ook de Raad van Commissarissen is blij met de benoeming. Voorzitter Joke Hoekstra: “De Raad van Commissarissen is zeer ingenomen met de benoeming van Carin Welters en wenst haar veel succes in haar nieuwe rol. We hebben er alle vertrouwen in dat het bestuur als hecht en evenwichtig team met succes leiding zal geven aan Baker Tilly.”

Toekomstbestendig

Carin Welters ziet haar nieuwe rol als een mooie kans om samen met haar collega-bestuurders verder te bouwen aan een toekomstbestendig organisatie: “Met Ronald Hoeksel en Erik Moens ga ik mij inzetten voor de toekomst van Baker Tilly waarin groei, innovatie en relevantie hand in hand gaan. We zijn niet alleen een sterke en strategische partner voor onze klanten, maar willen ook een werkomgeving creëren waarin talent zich maximaal kan ontwikkelen en waar ambitie, groei en samenwerking centraal staan. Door te bouwen aan een vooruitstrevende en inspirerende organisatie, maken we impact – voor onze klanten en onze mensen. Ik kijk ernaar uit om met energie hieraan bij te mogen dragen.”

De Raad van Bestuur van Baker Tilly bestaat per 24 maart 2025 uit Ronald Hoeksel (CEO), Erik Moens en Carin Welters.