Starter kiest steeds meer voor een BV

In januari werden 18% meer BV’s opgericht dan een jaar eerder en die groei ging door in februari en maart, schrijft het FD. ING signaleerde bij de starters nog een sterkere toename van het aantal BV’s. Tegelijk neemt het aantal nieuwe eenmanszaken dit jaar voor het eerst in jaren af; in januari met 21%.

Aov ontlopen

Volgens Arjen Hoekstra, directeur kleinzakelijke markt bij de bank, kiezen vooral starters in sectoren waar hogere tarieven worden gevraagd, zoals de ICT, voor een BV. Dat lijkt te komen doordat het minder aantrekkelijk wordt om een eenmanszaak te beginnen als gevolg van minder aftrek en de handhaving op schijnzelfstandigheid. Ook ontkomt de starter met een BV aan de mogelijk per 2027 verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het aantal starters daalt vooral in sectoren met lagere lonen, zoals de schoonmaak, beveiliging, bouw, zorg en kinderopvang. “Het is de vraag wat met deze mensen gebeurt: stoppen ze met werken, gaan ze in loondienst of zoeken ze meer opdrachtgevers”, zegt Hoekstra. “Het is nog niet makkelijker geworden voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. Vooral voor kleine bedrijven is dit vaak een grote stap.”

Geen remedie voor schijnzelfstandigheid

Hoewel ondernemers soms denken dat ze schijnzelfstandigheid kunnen vermijden door hun eenmanszaak om te zetten in een BV, waarschuwen bedrijfsadviseurs en accountants dat de BV geen soelaas biedt. “Met een BV kom je ook in een veel meer gereguleerde omgeving terecht, met verplichtingen als publicatie, loonadministratie en vennootschapsbelasting. De regeldruk en kosten zijn vaak veel hoger”, aldus SRA-voorzitter Diana Clement.

