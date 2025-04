Wat betekent het einde van het Logius Portaal voor het deponeren van je jaarrekening? 

Logische vragen zijn: wat verandert er voor jouw organisatie? En hoe zorg je dat het deponeringsproces soepel blijft lopen?

Het einde van het Logius Portaal: wat nu?

Het Logius Portaal verdwijnt – en dat zorgt voor een verandering. Voortaan moet je namelijk via andere kanalen je jaarrekening indienen bij de Kamer van Koophandel. Door hier op tijd op in te spelen, voorkom je vertraging in je administratieve processen. Kies daarom voor een alternatief dat naadloos aansluit op je huidige werkwijzen, zoals Hix, een platform waarmee je eenvoudig je jaarrekening deponeert, vaak zelfs direct vanuit je samenstelpakket. Dit bespaart tijd en voorkomt mogelijke fouten bij het handmatig invoeren van gegevens.

Zorg dat je op tijd klaar bent

Hoewel een overstap extra werk met zich mee kan brengen, sta je er niet alleen voor: er zijn partners die je ondersteunen. Zowel Hix als Full Finance zorgen dat je zonder vertraging verder kan met de deponering van de jaarrekening. Zorg bovendien dat je op tijd kiest voor een alternatief, zodat je goed voorbereid bent.

De voordelen van overschakelen

Het einde van het Logius Portaal biedt ook mogelijkheden. Zie het als een kans om meteen je administratieve processen te verbeteren en te digitaliseren met moderne en flexibele platforms.

Platforms zoals Hix ondersteunen je bij snelle en veilige deponering. Het sluit bovendien aan op je huidige software en administratie. Hiermee minimaliseer je handmatige handelingen en versterk je de focus op automatisering.

Kans om processen te verbeteren

De overstap van het Logius Portaal naar andere kanalen is onvermijdelijk. Tegelijkertijd is het een kans om processen te verbeteren. Platforms zoals Hix bieden een gebruiksvriendelijke en veilige manier om de jaarrekening te deponeren, met integraties die jouw werk eenvoudiger maken.

Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar je gehele jaarrekeningproces. Hoe vraag je documentatie op bij de ondernemer ter voorbereiding op de jaarrekening? En hoe laat je deze uiteindelijk ondertekenen? Wellicht zijn hier ook efficiëntieslagen mogelijk.

Kortom: voorkom dat je administratieve processen vertragen, schakel op tijd hulp in, zorg voor een soepele overstap én benut deze verandering als kans voor automatisering.

Meer weten over de nieuwe manier van deponeren? Neem dan contact op met Hix (via 085 303 7194 of support@hellohix.com) of met Daniël Aardoom van Full Finance (d.aardoom@fullfinance.nl). Zowel Hix als Full Finance bieden technische ondersteuning én advies om je processen zo efficiënt mogelijk in te richten.