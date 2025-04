BFT trekt Circulaire Notariaat 2025 in, strijdig met Standaard 4400

In de circulaire vereisen de gevraagde werkzaamheden een conclusie of oordeel van de accountant. Dit is in strijd met Standaard 4400 die gelden voor de accountants. Het BFT is daarom in overleg met de werkgroep COPRO van de NBA. Samen werken ze aan een oplossing op korte termijn.

Ingetrokken

Dat betekent dat de BFT circulaire 2025 intrekt en een accountantsprotocol opstelt met passende specifieke werkzaamheden die accountants dienen uit te voeren volgens artikel 2, lid 4 van de Regeling op het notarisambt (Rna). Het BFT verleent uitstel voor het aanleveren van het rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden over 2024 door accountants tot 1 oktober 2025.

Dit uitstel betreft niet alleen het rapport inzake specifiek overeengekomen werkzaamheden ex artikel 2 lid 4 Rna, maar ook het rapport inzake specifiek overeengekomen werkzaamheden kantoor en inzake specifiek overeengekomen werkzaamheden privé. (etc).

Advies

De COPRO adviseert accountants het opstarten van de werkzaamheden in het kader van de 4400 opdracht uit te stellen totdat het accountantsprotocol gereed is en als uitvoerbaar aangemerkt is door de COPRO. Zodra het BFT accountantsprotocol 2025 gereed is, wordt dat op de website van het BFT gepubliceerd.