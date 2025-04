Tuchtklacht: accountant ‘had geen grondslag’ voor goedkeurende verklaring jaarrekening NBA

Zaak nr: 24/3536

Het was geen alledaagse klacht die maandag voorlag bij de Accountantskamer. Beroepsvereniging NBA legt volgens een klagende registeraccountant onder meer heffingen op zonder dat ze dat recht heeft. De NBA zou alleen inkomsten mogen verantwoorden die een deugdelijke grondslag hebben. En door die inkomsten in de jaarrekening te verwerken, zit de beklaagde accountant fout, meent hij. Want de beklaagde accountant voorzag de jaarrekening 2023 van zo’n in zijn ogen onterechte goedkeurende verklaring. Zolang accountants goedkeurende verklaringen afgeven bij de jaarrekeningen van de NBA kan de minister van Financiën achterover kan blijven leunen, zegt de klager. ,,Zo blijft de anarchie in stand.”

Dat de klager deze stap zette, is volgens hem de enige manier om het NBA-bestuur bij te sturen. Discussie op jaarvergaderingen wordt onmogelijk gemaakt, stelt hij. ,,Het enige dat dan kan, is intrekking van die verklaring.” Maar wat heeft de betrokken accountant hiermee te maken, wil de tuchtrechter weten. De klager meent dat de accountant moet toetsen ook aan Europese regelgeving. En hij meent dat nergens in wetgeving staat dat de NBA haar leden heffingen op mag leggen.

Advocaat Jan Garvelink benadrukt dat hij niet optreedt namens de NBA. ,,Ik ben het ook regelmatig oneens met de NBA.” Hij wil best die discussie aangaan, ,,maar dit is een debat die je niet moet voeren bij de Accountantskamer.” Hij meent dat de klager niet zo lichtvaardig om moet gaan met het inzetten van een tuchtklacht. Hij wil het handelen van het NBA-bestuur aanvechten maar daar gaat zijn cliënt niet over. Dat zij laakbaar handelde, toont de klager nergens. ,,Het moet over haar handelen gaan, niet over de verordeningen van de NBA.”

De beklaagde accountant zelf vond de werkwijze van de klager bedreigend. Als ze niet binnen twee weken de verklaring had ingetrokken, zou een tuchtklacht volgen. Ze nam de klacht uiterst serieus, heropende het dossier en besprak het met collega’s. ,,Als je zo’n brief krijgt, dan ga je kijken of je iets fout hebt gedaan. Gesteld werd dat die verklaring niet meer gebruikt mag worden. Ik vond het bizar, zoiets doe je niet lichtvaardig.”

De tuchtrechter doet binnen 12 weken uitspraak.