Werkgeverslasten berekenen: vijf vragen beantwoord     

1. Wat zijn werkgeverslasten?

De werkgeverslasten zijn de verplichte kosten die een werkgever betaalt bovenop het salaris van de medewerkers. In de video legt Edwin van Vliet, Adviseur Inkomen bij Sazas, uit wat dit inhoudt.



2. Wat valt er onder werkgeverslasten?

Onder werkgeverslasten vallen deze kosten:

Loonbelasting;

Premie volks­verzekeringen (AOW, Anw en Wlz);

Premies werknemers­verzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW);

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (werkgeversheffing en soms de bijdrage Zorg­verzekeringswet);

Vakantiegeld.

Naast de verplichte werkgeverslasten zijn er ook aanvullende kosten waarmee een werkgever rekening moet houden. Deze kosten kunnen voortkomen uit afspraken in de cao of uit individuele arbeidsovereenkomsten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Pensioenregeling;

Reis- en verblijfskosten;

Onkostenvergoedingen;

Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een laptop, leaseauto of dertiende maand;

Personeelsverzekeringen, zoals 0een verzuimverzekering;

Werkkleding, een werkplek of andere medewerkersvoorzieningen;

Werving en selectie van personeel;

Het opleiden van medewerkers.



3. Waarom de werkgeverslasten berekenen?

Wanneer een medewerker ziek is, is de werkgever verplicht om niet alleen het brutoloon, maar ook de werkgeverslasten door te betalen. Deze kosten liggen gemiddeld tussen de 20% en 35% van het brutosalaris. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de hoogte van deze lasten.

4. Hoe de werkgeverslasten berekenen?

Werkgeverslasten bereken je door alle kosten voor de medewerkers op een rij te zetten en bij elkaar op te tellen. Houd daarbij rekening met de afspraken in de cao. Controleer daarnaast het personeelshandboek en de individuele arbeidscontracten om een compleet overzicht van de werkgeverslasten te krijgen.

5. Kunnen werkgeverslasten worden verzekerd?

Bij Sazas kunnen werkgeverslasten eenvoudig worden meeverzekerd binnen de verzuimverzekering.



Let op: vakantiegeld valt ook onder de werkgeverslasten. Bij Sazas hoef je dit niet apart mee te nemen in de te verzekeren werkgeverslasten. Het vakantiegeld is namelijk al opgenomen in ons loonbegrip. Het maakt deel uit van het verzekerd jaarloon dat voor de medewerkers wordt doorgegeven.

