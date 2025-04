‘Neem fiscale belemmering verlofsparen weg’

Het is vaak lastig om gespaard verlof mee te nemen naar een andere werkgever. Ook loopt een werknemer het risico gespaarde verlofdagen kwijt te raken als de werkgever failliet gaat. De Stichting van de Arbeid pleit er daarom bij het kabinet voor de fiscale belemmering om verlof onder te brengen bij bank, pensioenuitvoeringsorganisatie of beleggingsinstelling weg te nemen.

Geen loonheffingen

Het verzoek aan het kabinet is om in wet- en regelgeving vast te leggen dat er geen loonheffingen verschuldigd zijn als de geldwaarde van opgespaard verlof ondergebracht wordt bij een externe uitvoerder, indien de rekening op naam staat van de werknemer, maar er geen sprake is van vrije opneembaarheid van de middelen. Dit schrijft de Stichting van de Arbeid In een brief aan de staatssecretaris van Financiën en aan de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Verlofsparen uitgebreid

Volgens afspraken tussen het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord van 2019, is de mogelijkheid van het fiscaal vriendelijk sparen van bovenwettelijke verlofdagen in 2021 uitgebreid van maximaal 50 weken naar maximaal 100 weken.

Moeilijk toepasbaar in praktijk

In de praktijk blijkt dat het verloftegoed nauwelijks kan worden ondergebracht bij een andere partij dan de werkgever, omdat dit op fiscale bezwaren stuit. Hierdoor wordt het tegoed in de praktijk alleen op de balans van de eigen (huidige) werkgever opgenomen, waardoor de werknemer risico loopt bij een faillissement van de werkgever en de gespaarde dagen niet op een fiscaal vriendelijke manier mee te nemen zijn naar een andere werkgever.

Langere periode van betaald verlof

Bij verlofsparen kan een werknemer het opgespaarde verlof op een later moment naar eigen wens, in afstemming met de werkgever, inzetten voor een langere periode van betaald verlof, bijvoorbeeld voor een sabbatical of voor het eerder stoppen voor de pensioendatum.

De brief van de SvdA is hier te vinden.