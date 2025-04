“PE vindt ons juist interessant om de combi van autonome groei en overnames” 

Sinds 2009 groeide Vallei Accountants in relatief korte tijd uit van kantoor aan huis tot een top 50-speler met vestigingen in Amsterdam, Barendrecht, Barneveld, Geldermalsen, Nieuwegein, Sliedrecht en Woudenberg. Dat ging tot voor kort prima met behulp van eigen middelen, vertelt De Leeuw. “Tot begin vorig jaar zagen we dan ook niet veel in private equity. We wilden zelf verder professionaliseren en zetten een mooie rebranding van Vallei neer. Daarbij hoorde wat ons betreft verdere groei; als je wilt professionaliseren, dan moet je het goed doen. Ook voor het uitbreiden van je dienstverlening en investeren in de digitale wereld heb je schaal nodig. De vraag is dan: wil je heel zwaar gefinancierd zijn of wil je meer met eigen geld kunnen doen? Tot begin vorig jaar lukte dat laatste altijd, we zijn heel comfortabel gegroeid. Maar we zijn toen voor het eerst toch naar financiering gaan kijken, en kwamen daarnaast ook in gesprek met PE-partijen. Daar werden we al vaak door benaderd en we besloten bij Vallei met elkaar dat we daar onder voorwaarden voor openstonden.”

Hoe is de toenadering tussen jullie en PCP verlopen?

“Ik ben op een gegeven moment gewoon eens koffie gaan drinken met de mensen van PCP. In mei vorig jaar kwamen ze meteen daarna met een goed verhaal en een passende bieding. Dat vertrouwen vanaf het begin is er daarna het hele proces gebleven. We hebben ook tegen elkaar gezegd: als dat vertrouwen er aan een van beide kanten op een bepaald moment niet meer is, dan stoppen we gewoon. Dat gold tot het einde toe en juist daarom is het ook goed gebleven. Om de druk op elkaar niet onnodig op te voeren, ben ik niet de onderhandelingen ingegaan: het klopte vanaf het begin. Daardoor hebben we het veel over andere zaken gehad met elkaar en weinig over de prijs, en het voelt nog steeds goed. Ze zijn kennis komen maken met de collega’s van de STAK en we hebben het van tevoren uitgebreid met de personeelsvereniging besproken. Daaruit kwam naar voren: als de cultuur maar overeind blijft en er moet niet ineens heel veel druk komen op de cijfers. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Maar het mooie is: PCP wilde juist participeren in Vallei om wat we deden. Als we dat blijven doen, dan is het prima. We hoeven niet ineens iets heel anders te gaan doen. Voor klanten verandert er wat dat betreft ook niets.”

Wat verandert er wel bij jullie?

“Het enige is eigenlijk dat we nu meer een strategisch plan maken en gestructureerd gaan groeien. Dat vind ik ook wel weer mooi. We zijn inmiddels met zo’n 250 collega’s, dus het is ook wel eens tijd voor wat meer vastgelegde strategie. Niet dat we die helemaal niet hadden natuurlijk. We willen nu echt de place to be zijn voor de finance professional en het accountants- en advieskantoor van Nederland, dat is waar we op inzetten. Die combi versterkt elkaar. Zo hebben we ook de zijstap naar arbodienstverlening gemaakt, om onze klanten een breder pakket van diensten te kunnen aanbieden en zullen we ons verder ontwikkelen. Als iemand bij ons past, dan gaan we ver om diegene de plek te bieden waar hij of zij zich lekker bij voelt. Zo kwamen collega’s eind 2023 met het plan om financial control breder te trekken naar business control en business intelligence. Dat heeft geleid tot de nieuwe tak Vallei Control & Navigate.”

Wat voor partij is PCP en waarom matcht dat met jullie?

“Ze zitten in Londen en zijn gespecialiseerd in gereguleerde zakelijke dienstverlening. En ze zijn van het motto: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Een van de partners is een Nederlander en hij is ook onze contactpersoon. Het klikt gewoon supergoed. We doen pas iets als het goed voelt, anders doen we het gewoon niet. Ze ondersteunen ons met verdere groei en professionalisering. Ik moet eerlijk zeggen: het disciplineert ons. Naast accountant ben ik een intuïtief ondernemer en bereid om afgewogen risico’s te nemen. Als je dat laatste niet hebt, kun je ook niet ondernemen wat mij betreft. We hebben een deel van onze aandelen verkocht, maar wilden wel graag de meerderheid houden. We willen zelf de cultuur blijven bepalen, dat is voor ons heel belangrijk. Het is door onze mensen op die manier ook goed ontvangen. Vallei was een kantoor dat altijd al groeide en juist daarom vindt PE ons ook juist interessant. Ik vind het leuk om een heel mooi bedrijf te bouwen en dat wil PCP ook graag. Dat zit al in het Vallei-DNA, dus wij hoeven niet ineens anders te worden. Kijk, als je een kantoor bent dat beperkt groeit en nooit andere kantoren overneemt en vervolgens door PE wordt overgenomen, dan is dat meer een schok. PE vindt ons juist interessant om de combi van autonome groei en overnames die al in ons DNA zat. We kregen zelf al steeds meer spreiding en dat spreekt ze aan. En ik heb altijd gezegd: waarom is een accountantsorganisatie qua eigenaarsmodel anders dan andere business? Momenteel kent Vallei ruim twintig medeaandeel­houders. Die nemen deel in de hele groep in plaats van in een businessunit, dat hebben we wel veranderd. Daarnaast ontwikkelen we een SAR-regeling (Stock Appreciation Right), die zal toegankelijk zijn voor onze collega’s.”

Hoe kijk je naar de kritiek die er is op de opmars van private equity in de accountancy?

“Waar de markt zich natuurlijk zorgen over maakt bij PE is: wat wordt de volgende stap als een partij weer uitstapt? Dat is ook terecht een punt van aandacht. Uiteindelijk is onze business kwaliteit leveren voor het maatschappelijk verkeer, met of zonder PE. Dat is gewoon een basisvoorwaarde. Rendement hoort erbij, net als bij elk ander bedrijf. PE bouwt uiteindelijk ook gewoon mee aan de lange termijn. Zo’n partij wil op langere termijn doorverkopen en dat kan alleen maar als er wordt geïnvesteerd en als een bedrijf meer waard is. Hoe goed is een accountantskantoor door te verkopen als je ieder jaar wordt afgetoetst op je kwaliteit? Ik merk dat PCP erg gericht is op kwaliteit. En natuurlijk willen we dat zo efficiënt mogelijk, dat is voor ons niet veranderd met de komst van PCP. Sterker nog: we gaan nu meer geld uitgeven om verder te professionaliseren en te structureren. Om klaar te zijn voor de volgende groeistap die we gaan maken. PCP denkt ook strategischer dan wij doen, dus ons helpt dat zeker. PCP is betrokken waar wij dat vragen en ondersteunt als een strategisch adviseur.”

Vallei heeft zich recent ook aangesloten bij internationaal netwerk Praxity. Vanwaar die keuze?

“We zijn in 2020 naar Amsterdam gegaan voor de internationale praktijk. Destijds hebben we de knoop doorgehakt: gaan we wel of niet door met de auditpraktijk, want dat was in die tijd best pittig. De conclusie was: we gaan vol voor audit. Na de komst van onze audit-directeur, Rachid Achahbar, en een aantal senior-collega’s bij de audit met ervaring in de internationale auditpraktijk, zijn we de internationale audit actief gaan oppakken. Dan is de link snel gelegd: je wilt een goed en groot internationaal netwerk en Praxity is het grootste internationale netwerk ter wereld. Ook dit idee kwam geheel vanuit het team zelf en is opgepakt vanuit het team, net als bij de controllingtak. Dat ondernemende karakter willen we blijven stimuleren bij Vallei. Als je een goed idee hebt, dan gaan we er wat mee doen. Als we een keer ergens mee onderuit gaan, dan is dat maar zo, daar leren we ook weer van. En dat werkt vaak: onze internationale auditpraktijk is inmiddels de snelst groeiende tak van de Vallei Finance Group. We blijven kijken naar groei in de volle breedte, dus ook in de samenstel-, mkb- en agri-praktijk. Die wens om te groeien heeft deels ook te maken met onze eigen organisatie; we hebben veel jonge mensen die bij ons werken en in een grotere organisatie zijn er meer doorgroeimogelijkheden. We zitten dus eigenlijk op verschillende sporen: autonome groei, overnames en aansluiting bij een internationaal netwerk. Dat laatste creëert weer meer mogelijkheden voor autonome groei. We groeien geografisch gezien vanuit Midden-Nederland steeds verder door. Ik ben nooit zo van de harde doelstellingen geweest, maar dat we blijven doorgroeien ligt wel voor de hand.”

Tekst: Misha Hofland

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2025. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2025-fusies-en-overnames/