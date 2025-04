Voorwoord – Een behouden vaart

“We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now.” Een mooie metafoor van Martin Luther King jr., die illustreert hoe samenleven er idealiter uit zou moeten zien.

Deze uitspraak zou je daarnaast kunnen toepassen op het gebied van samenwerken. In een organisatie komen we namelijk ook allemaal met onze eigen achtergronden en ideeën bij elkaar. Moet je het ondanks al die verschillen met elkaar zien te rooien, maar vul je elkaar juist dankzij die diversiteit goed aan.

Ook voor Accountancy Vanmorgen gingen we een heel nieuwe samenwerking aan. Waar eerder één hoofdredacteur aan het roer stond, vormen we nu met z’n drieën – Misha Hofland, Sander Voortman en ondergetekende – een hoofdredactieteam. Spannend om zo’n heel nieuwe vorm aan te gaan. Daaraan ging veel overleg vooraf: en wat nou als iemand vraagt naar dé hoofd­redacteur? Die is er dus niet, we zijn – om in de schippersbeeldspraak te blijven – in die zin drie kapiteins op één schip. Zolang je goed blijft overleggen en verbinden gaat dat prima en zijn er veel voordelen. Je kunt onder meer de taken verdelen, draagt samen de verantwoordelijkheid en we maken gebruik van elkaars expertises. Zo weet Sander veel van ICT, is Misha verantwoordelijk voor het nieuws en richt ik me meer op de softskills.

Voor je ligt de eerste editie van dit jaar over fusies en overnames: samenwerken in een wel zeer vergaande vorm, en een onderwerp waarover momenteel veel is te doen in de accountancy. De AV-Top 50 liet vorig jaar veel verschuivingen zien die waren ontstaan door fusies, overnames en de opmars van private equity. Door onder meer partijen zoals Avedon, Waterland, Baltisse en ETL verdwenen er vertrouwde namen uit de lijst, maar kwam er ook ruimte voor heel nieuwe kantoren, zoals Wesselman, Londen & Van Holland en HLB Blömer.

In AV1 2025 vind je mooie en interessante bijdragen, zoals van Arjen Schutte van Full Finance die ingaat op de trends en uitdagingen op het gebied van fusies en overnames. Tonnie Dirkx vertelt wat er precies voorafgaat aan een overname. Daarnaast laten drie artikelen zien hoe een fusie of overname werkt in de praktijk: Vallei die met een PE-partij in zee ging, het gefuseerde administratiekantoor EasyMKB dat het accountancylandschap wil veranderen en Jan van Gent die zijn kantoor verkocht. Voor het hoofdinterview spraken we met Ewout Brouwers, CEO van PIA, die vanuit de kant van het familiefonds vertelt over overnames. Ten slotte gaat professor Killian McCarthy in op wat er mis kan gaan bij overnames en hoe je dit kunt voorkomen. En natuurlijk staan er in deze editie nog veel meer artikelen.

Ik wens je veel leesplezier toe.



En een behouden vaart!

Claudia Pietryga, hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2025. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2025-fusies-en-overnames/