Tussen spreadsheet en cloud: onderzoek naar populaire software bij accountants (2024-2025)

Software is niet meer weg te denken in de accountancy. In dit artikel ontdek je welke software essentieel is voor moderne accountantskantoren, welke softwarepakketten populair zijn en welke trends er onder ClockAssist gebruikers opvielen het afgelopen jaar.

Meest gebruikte boekhoudsoftware: Exact Online

Als we kijken naar het meest gebruikte softwarepakket in de Nederlandse accountancybranche, komt één naam consistent naar voren en dat is vast geen verrassing: Exact. Met name Exact Online heeft zich gevestigd als de go-to oplossing voor veel accountantskantoren.

Meest gebruikte software bij accountantskantoren

Onder ClockAssist gebruikers zien we deze tendens ook terug. We analyseerden anonieme gebruikersdata over de periode februari 2024 – februari 2025 om te beoordelen welke softwarepakketten accountants het meest gebruiken. In onderstaande grafiek zie je hoeveel uur onze klanten gemiddeld per maand in de software werkten.



Trends in softwaregebruik onder ClockAssist gebruikers

Als we de anonieme data analyseren van ClockAssist gebruikers, zien we een opvallende toename van het gebruik van Simplicate tussen februari 2024 en februari 2025. Afgezet tegen nieuwe gebruikers die in 2024 met ClockAssist startten, is dit nog steeds een bijzonder grote toename in gebruik. Ook zien we een toename van het gebruik van Visionplanner terug in de data.

Categorieën software voor accountantskantoren

Accountantskantoren maken gebruik van verschillende soorten software om hun dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste categorieën:

1. Boekhoud- en financiële software

Dit is de kern van veel accountancy werkzaamheden. Pakketten in deze categorie bieden functionaliteiten voor:

Grootboekadministratie

Debiteuren- en crediteurenadministratie

Facturering

Bankkoppelingen

Rapportages

Voorbeelden van software met deze functionaliteit:

Exact Online

Yuki

Twinfield

AFAS

Snelstart

MoneyBird



2. Fiscale software

Voor het opstellen en indienen van belastingaangiften is specifieke software onmisbaar. Populaire pakketten in deze categorie zijn:

Elsevier Nextens

Unit4 Fiscaal Gemak





3. Auditsoftware

Deze tools ondersteunen accountants bij het uitvoeren van controle- en samenstelopdrachten. Bekende namen zijn:

CaseWare Working Papers

MLE

Infine

Audition

4. CRM-management

Voor het beheren van klantrelaties en interne processen gebruiken veel accountantskantoren CRM-systemen en praktijkmanagementsoftware. Voorbeelden zijn:

AFAS CRM

Salesforce

Simplicate

Radar

Qics

MijnKantoor



5. Data-analyse en Business Intelligence tools

Met de toenemende focus op data-gedreven dienstverlening, worden deze tools steeds belangrijker voor accountantskantoren:

Power BI

Tableau

Qlik

Trends in softwaregebruik onder accountants

Het softwarelandschap voor accountantskantoren is voortdurend in beweging. Hier zijn enkele belangrijke trends die we de afgelopen jaren zagen:

1. Verschuiving naar cloud-based oplossingen

Eén van de meest significante trends is de overgang van on-premise software naar cloud-based oplossingen. Deze verschuiving biedt verschillende voordelen:

Toegang vanaf elke locatie en elk apparaat.

Automatische updates en backups.

Schaalbaarheid en flexibiliteit.

Verbeterde samenwerking met klanten.

Exact Online was één van de eersten die deze trend inzette, maar inmiddels bieden vrijwel alle grote spelers cloud-oplossingen aan.

2. Integratie en API-koppelingen

Er is een groeiende behoefte aan naadloze integratie tussen verschillende softwarepakketten. Accountantskantoren willen niet langer werken met eilandoplossingen, maar zoeken naar geïntegreerde ecosystemen. Dit heeft geleid tot:

Meer focus op API-ontwikkeling door softwareleveranciers.

Opkomst van platforms die verschillende tools samenbrengen.

Toenemende samenwerking tussen softwareleveranciers.

3. Automatisering en AI

Artificial Intelligence (AI) en machine learning maken hun intrede in accountancysoftware. Dit uit zich in:

Automatische boekingsvoorstellen.

Slimmere foutdetectie.

Voorspellende analyses.

Chatbots voor klantenservice.

Hoewel nog in de beginfase, zet deze trend naar verwachting de komende jaren sterk door.

4. Focus op gebruiksvriendelijkheid

Met de toenemende complexiteit van softwareoplossingen, wordt gebruiksvriendelijkheid steeds belangrijker. Softwareleveranciers investeren in:

Intuïtieve interfaces.

Personalisatiemogelijkheden.

Mobiele apps.

Verbeterde onboarding en training.

5. Compliance en dataveiligheid

Met strengere regelgeving zoals de AVG/GDPR en toenemende cyberdreigingen, is er meer aandacht voor:

Ingebouwde compliance-checks.

Verbeterde encryptie en beveiliging.

Audit trails en logging.

Tools voor privacy management.

6. Specialisatie en branche-specifieke oplossingen

Er is tot slot een trend waarneembaar waarbij softwareleveranciers zich meer richten op specifieke niches of branches. Dit resulteert in:

Meer branche-specifieke modules en add-ons zoals ClockAssist voor accountants.

Opkomst van gespecialiseerde software aanbieders.

Diepere integratie met branche-specifieke systemen.

Conclusie

Het softwarelandschap voor accountantskantoren is rijk en divers. Hoewel Exact nog steeds de koppositie inneemt, zien we een markt die voortdurend in beweging is. De verschuiving naar cloud-oplossingen, de focus op integratie en de opkomst van AI en automatisering zijn trends die de komende jaren het softwaregebruik zullen blijven vormgeven.

Voor accountantskantoren is het essentieel om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en kritisch te kijken naar de huidige softwarestack. De juiste softwarekeuzes verhogen niet alleen de efficiëntie en nauwkeurigheid, maar bieden ook nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie en dienstverlening aan klanten.

Aan de slag met automatische tijdregistratie?

