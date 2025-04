Rekenen, adviseren en boeren met Herman bij WEA Gouda

Voor Herman Bogaard draait accountancy om meer dan cijfers alleen. Hij helpt klanten met slimme financiële keuzes en krijgt bij WEA Gouda de vrijheid om te groeien, zowel in zijn werk als in zijn passie voor het boerenleven. Overdag werkt hij aan jaarrekeningen en adviezen, ’s avonds geniet hij van een wandeling door de polder of een rit op de trekker.

Voor velen is Herman Bogaard nog een nieuw gezicht bij WEA Gouda, maar dat zal niet lang zo blijven. Als zelfstandig assistent-accountant combineert hij een scherp oog voor cijfers met een indrukwekkende toewijding aan zijn werk, de klanten die hij bedient én zijn liefde voor het boerenleven.

“Het geeft me enorme voldoening om klanten te helpen met het maken van slimme financiële keuzes,” vertelt hij. Maar na een lange werkdag zoekt hij graag de buitenlucht op. “Bijna elke avond maak ik een wandeling door de polder of het landelijke gebied, dat helpt me om mijn hoofd leeg te maken. En ’s zomers neem ik soms een dagje vrij om op de trekker te rijden en even helemaal op te gaan in het moment.”

Boekhouder en boer

“Geen dag is hetzelfde. Het ene moment zit ik midden in de cijfers, het volgende moment ben ik in gesprek met een klant over hoe ze hun financiële situatie kunnen verbeteren.” In de agrarische sector, waar de seizoenen het tempo bepalen, begrijpt Herman wat het betekent om in pieken te werken. “Het gaat erom dat je meebeweegt met de dynamiek van de klant. Soms is dat intens, maar het is ook ontzettend dankbaar werk.”

Herman Bogaard waardeert de flexibiliteit en het vertrouwen dat hij bij WEA Gouda krijgt. “Je krijgt al snel verantwoordelijkheid over je eigen klantenportefeuille. Dat motiveert, want je voelt echt dat jouw inzet ertoe doet.”

Studeren en groeien

Terwijl hij al volop in de praktijk werkt, heeft hij ook de ambitie om verder te groeien. Hij volgt een opleiding tot AA-accountant, een traject dat hij combineert met zijn werk. “Het is een lang proces,” vertelt hij. “Maar het geeft me de ruimte om te ontdekken waar mijn passie ligt.”

De kracht van een kleinere organisatie

Hij merkt dat het werken bij een kleiner kantoor als WEA Gouda unieke voordelen biedt. “Je hebt hier geen hiërarchiegevoel. Iedereen is benaderbaar en de cultuur is echt zoals die wordt beschreven: open en betrokken. Klanten voelen dat ook. Je kunt hen snel en persoonlijk helpen, en dat maakt een groot verschil.”

Hij ziet ook dat de flexibiliteit van een kleiner kantoor klanten aantrekt. “Bij grotere kantoren zie je vaak dat alles stroperig wordt door strenge controle en bureaucratie. Hier kunnen we echt met de klant meedenken en oplossingen bieden die praktisch werken.”

Wees nieuwsgierig

Aan mensen die overwegen in de accountancy te stappen of bij WEA Gouda te werken, geeft Herman een simpele maar waardevolle tip: “Wees nieuwsgierig. Vraag jezelf af wat je belangrijk vindt. Hecht je waarde aan persoonlijke begeleiding, een open cultuur en vertrouwen? Dan ben je bij WEA Gouda precies waar je moet zijn.”

Kom ook werken bij WEA Gouda! Bekijk de vacatures op: Werkenbij.Wea.nl Of neem direct contact op met Erwin Tichem via erwintichem@weagouda.nl