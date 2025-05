E-facturatie nu beschikbaar voor alle klanten Exact Online

Exact heeft per 1 januari 2025 het versturen en ontvangen van e-facturen via het Peppol-netwerk standaard geïntegreerd in alle versies van Exact Online.

De integratie in alle versies ondersteunt ondernemers bij een soepel verloop van betalingen. Uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Exact in 2025, blijkt dat maar liefst 14% van de facturen te laat werd betaald en bijna 3% helemaal niet. Bijna een op de vijf ondernemers loopt hierdoor jaarlijks € 20.000 mis.

Kuno Klumpers, verantwoordelijk voor accounting bij Exact, licht toe: “Exact heeft ervoor gekozen om e-facturatie standaard in alle versies van Exact Online op te nemen, zodat elke ondernemer er snel en eenvoudig mee aan de slag kan. Door e-facturatie nu al met Exact Online te integreren, helpt Exact ondernemers niet alleen met laatbetalers, maar zorgt het er ook voor dat ze goed voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen en dat ze moeiteloos zaken kunnen blijven doen met landen waar e-facturatie wel verplicht gaat worden.”

Opmars van e-facturatie

Waar veel facturen tegenwoordig al digitaal (bijvoorbeeld als PDF) naar klanten worden verstuurd, is het nu ook mogelijk om elektronische te versturen: e-facturatie. Hierbij wordt van een factuur een gestructureerd digitaal bestand gemaakt dat automatisch door boekhoudprogramma’s kan worden ingelezen en verwerkt. Behalve e-facturatie blijft Exact automatische factuurverwerking via PDF (hetzij voor digitale facturen of gescande bonnetjes en papieren facturen) ondersteunen met Scan & Herken.

