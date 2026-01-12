Home » Belgen in de knel met btw-aangifte door problemen met e-facturatie

Belgen in de knel met btw-aangifte door problemen met e-facturatie

De Belgische vereniging van accountants en boekhouders KVABB heeft de minister van Financiën om uitstel gevraagd voor de btw-aangiftes. De verplichte elektronische facturatie zorgt voor problemen.

12 januari 2026

Btw-plichtige organisaties moeten in België sinds 1 januari verplicht elektronisch factureren. De zuiderburen zijn daarmee de eerste EU-lidstaat die e-facturatie verplicht stelt. Maar een half jaar terug werd al duidelijk dat daarmee de lat voor sommige organisaties veel te hoog werd gelegd.

Verdwenen facturen, uitvallende systemen

Accountants zien nu problemen bij het gebruik van het platform Peppol, bericht Het Laatste Nieuws. Facturen die correct zijn verzonden, komen vaak niet aan bij de beoogde ontvangers. Dat zorgt voor gaten in de boekhouding en btw-aangiftes; bovendien kost het opsporen van de zoekgeraakte facturen tijd.

De KVABB signaleert daarnaast “ernstige problemen” bij de gangbare boekhoudpakketten voor e-facturatie. Volgens voorzitter Ludo Van Den Bossche worden facturen “extreem traag verwerkt”. Systemen zouden regelmatig volledig uitvallen en updates brengen nieuwe problemen mee. De helpdesks van de softwareleveranciers zouden overbelast zijn. Naast facturen die niet aankomen zijn er ook facturen die te vaak aankomen en soms zelfs vijf keer in de boekhoudsystemen opduiken.

Boekhouders vrezen de deadline voor de btw-aangiftes van 25 januari niet te halen. Ze hebben om minimaal drie dagen uitstel gevraagd en het achterwege laten van boetes of belastingverhogingen als technische problemen duidelijk aangetoond kunnen worden.

