Kandidaat-voorzitter NBA: ‘Scherp, strategisch en betrokken’

Bianca de Jong-Muhren (39) is per 2025 de beoogde nieuwe voorzitter van de NBA. Met haar benoeming krijgt de beroepsgroep voor het eerst sinds enkele jaren weer een voorzitter uit het vak zelf. Het FD portretteert de grootmeester in het schaken en voormalig PwC-accountant.

De Jong-Muhren staat bekend om haar doelgerichte stijl, iets wat haar al op jonge leeftijd achter het schaakbord onderscheidde. Ze werkte onder meer als cfo bij Mazars en bekleedt momenteel een directiefunctie bij investeringsmaatschappij Gilde Equity Management.

Hoewel ze het schaken inmiddels heeft losgelaten, blijft De Jong-Muhren een strateeg pur sang, komt in het portret naar voren. ‘Ze is heel duidelijk en vocaal over wat zij belangrijk vindt en gaat een ingewikkeld gesprek niet uit de weg,’ aldus een oud-collega.

Haar benoeming roept gemengde reacties op. Sommigen zien in haar achtergrond een welkome terugkeer van vaktechnische kennis aan de top van de NBA, terwijl anderen juist vrezen voor een te nauwe verbondenheid met het accountantsberoep en mogelijke belangenverstrengeling – een gevoelig punt, zeker gezien de groeiende invloed van private equity in de sector.

De Jong-Muhren staat voor een sector die snakt naar rust en helderheid. Volgens Arnout van Kempen is het belangrijk dat zij het vertrouwen binnen het beroep herstelt en richting geeft aan de discussie over de maatschappelijke rol van accountants. Oud-PwC-collega Maarten Hage verwacht wel dat het voor de nieuwe voorzitter wennen zal zijn ‘dat dingen bij de NBA over het algemeen veel tijd kosten, omdat je veel stakeholders achter je plannen moet krijgen.’

Bron: FD