Belastingdienst maakt excuses: 57 miljoen te veel naar provincies

De Belastingdienst heeft excuses gemaakt aan de provincies voor een rekenfout bij de uitkering van wegenbelasting. De twaalf provincies hebben afgelopen jaar gezamenlijk bijna 57 miljoen euro te veel gekregen, staat in een brief van de fiscus aan het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De Belastingdienst trekt de te veel uitgekeerde bedragen af van de uitkeringen die de provincies dit jaar nog krijgen. “Hierdoor wordt de impact van de fout voor de provincies zoveel mogelijk beperkt”, staat in de brief.

Bij Zuid-Holland was de afwijking het hoogst. De provincie ontving afgelopen jaar bijna 404 miljoen euro aan wegenbelasting, terwijl dat 392 miljoen had moeten zijn. Zuid-Holland krijgt daarom dit jaar 11,7 miljoen euro minder.

Dat die provincie is getroffen werd eerder deze week al bekend, maar nu is dus ook bevestigd wat de totale omvang van de misser van de fiscus is, en welke provincies er door zijn getroffen.

De Belastingdienst biedt per brief “excuses aan voor de gemaakte fout en het daardoor ontstane ongemak”.