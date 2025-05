Werk jij harder dan nodig is? Zo vang je de pieken op

Toch wel. Want de kantoren die hun digitale processen slim hebben ingericht, ervaren die pieken heel anders. Zij vangen de drukte op zonder stress en nachten doorhalen. Niet omdat ze minder werk hebben, maar omdat hun systemen beter zijn ingericht – en beter meewerken met het team.

Kantoren zoals WEA, Van der Flier en Bond zijn daar goede voorbeelden van. Met hulp van Irrus hebben zij SharePoint ingericht als document management systeem, gekoppeld aan hun klantadministratie. Elk klantdossier wordt automatisch opgebouwd en gevuld met alle relevante informatie – van klantgegevens en documenten tot e-mails, notities en taken. Alles is direct beschikbaar, volledig veilig en altijd actueel.

In drukke periodes maakt dat het verschil. Je hoeft niet meer te zoeken naar de juiste versie van een document, te vragen wie wat heeft gedaan of eindeloos door e-mails te scrollen. Je team weet precies waar ze moeten zijn, wat de status is en welke documenten zijn goedgekeurd. Minder fouten, minder dubbel werk, meer grip op het proces.

Slimmer plannen en beter samenwerken

Naast overzicht in de inhoud, biedt een goede digitale werkomgeving ook inzicht in de planning. Door slimme workflows en taakverdeling zie je waar knelpunten ontstaan, nog vóórdat het spaak loopt. Hierdoor kun je beter bijsturen én realistischere verwachtingen managen richting je klant.

Ook samenwerking wordt eenvoudiger. Door Teams te integreren met SharePoint, werk je naadloos samen in klantkanalen. Zowel intern als met externe partijen zoals klanten of fiscalisten. Taken, notities en documenten zijn gekoppeld aan het juiste dossier en direct toegankelijk – thuis, op kantoor of onderweg.

Geen ICT-specialist nodig

En nee – je hoeft geen ICT’er te zijn om dit voor elkaar te krijgen. Irrus levert een standaardoplossing die al in tientallen kantoren is uitgerold. Denk aan vaste templates, beveiliging op basis van AVG-richtlijnen en slimme koppelingen met je administratiepakket. Die basis wordt vervolgens op maat aangepast voor jouw organisatie. Zo behoud je je eigen werkwijze, maar met een moderne structuur eronder.

Van overleven naar regie nemen

Het resultaat? Een kantoor dat niet alleen overleeft tijdens de pieken, maar zelfs excelleert. Doordat er minder tijd verloren gaat aan zoeken, dubbel werk en communicatieverlies, ontstaat ruimte voor kwaliteit. Je team ervaart meer rust, je klant wordt sneller geholpen en jij houdt de regie.

Ook buiten de piekmaanden pluk je de vruchten. Want wie zijn basisprocessen goed organiseert, is beter voorbereid op groei, personeelsverloop en technologische vernieuwing. SharePoint vormt daarin de ruggengraat – veilig, schaalbaar en volledig geïntegreerd in je bestaande Microsoft 365-omgeving.

Wil je ervaren hoe dat werkt? Plan een demo via www.irrus.nl en ontdek hoe jij de regie terugkrijgt – ook in de drukste maanden van het jaar.