Microsoft Copilot in de toekomst

Copilot is de AI-tool van Microsoft en is volledig geïntegreerd in Microsoft 365. De assistent is nog volop in ontwikkeling maar lijkt gebruikers steeds meer te kunnen bieden. Wat biedt Copilot in potentie voor het werk van de accountant? Je leest het in dit blog.

Werk van individuen verandert

Artificial intelligence is actueel, maar niet nieuw. Heel veel softwarepakketten maken al jaren gebruik van predictieve AI om voorspellingen te doen, trends te herkennen en workflows te automatiseren. Wat wel nieuw is, is dat Copilot data gebruikt om iets nieuws te creëren. Zo is het binnen Microsoft 365 eenvoudig om data van verschillende pakketten te verzamelen en te analyseren om tot nieuwe inzichten te komen. Dergelijke functies vergroten niet alleen de efficiëntie en de productiviteit maar kunnen ook een bijdrage leveren aan inhoudelijk interessanter werk. Er blijft immers meer tijd over voor andere taken.

Businessmodellen veranderen

Als taken van individuele medewerkers veranderen kunnen kantoren nieuwe manieren van werken ontdekken en processen fundamenteel verbeteren. Een interessante ontwikkeling, zijn de zogenaamde AI-agents. Waar een AI-model reageert op prompts (vragen) van de gebruiker, werkt een AI-agent zonder menselijke tussenkomst. In plaats van reactief, werkt een agent proactief en kan zelfstandig taken uitvoeren, beslissingen nemen en leren van de eigen ervaringen op basis van vooraf ingestelde regels en algoritmen.

Als kantoor kun je bijvoorbeeld een agent instellen die:

Belastingaangiften voorbereidt en alle relevante gegevens verzamelt en analyseert en tegelijk zorgt dat de belastingregels en -voorschriften worden nageleefd.

Financiële rapporten opstelt door grote hoeveelheden financiële data te analyseren, trends te identificeren en voorspellingen te doen

Realtime de status van projecten bijwerkt op basis van de inhoud van SharePoint.

Verdachte transacties en patronen identificeert die mogelijk wijze op fraude.

Vragen van klanten, medewerkers en andere stakeholders beantwoordt en hen verwijst naar de juiste bronnen of medewerkers.

Hoewel bovenstaande lijst niet onuitputtelijk is en misschien ook niet wereldschokkend, kan AI in de toekomst wel degelijk invloed hebben op businessmodellen. Want wat betekent het voor het werk van een fiscalist als kengetallen van de klant eenvoudig en snel te combineren zijn met actuele wet- en regelgeving?

Blijf kritisch

In een onderzoek van Cornell University eind 2024 zijn de prestaties van AI-agents getest in een fictief softwarebedrijf. Het testbedrijf TheAgentCompany werd opgetuigd met verschillende websites, documenten, projectbeheer en een chatplatform voor werknemers. De AI-agent moest realistische taken uitvoeren op onder andere het gebied van coderen, projectbeheer en financiële analyse.

De beste agent voerde 24 procent van de taken zelfstandig en succesvol uit. De agenten blinken uit in software-engineering en presteren ook beter met eenvoudige administratieve of financiële taken. Navigeren door complexe websites of officepakketten kost een AI-agent moeite. Kritisch punt was ook dat de AI-agent soms moeilijke deeltaken overslaat.

Het onderzoek laat zien dat agents bijzonder effectief kunnen zijn in technische gebieden zoals softwareontwikkeling en projectbeheer. De huidige beperkingen in het omgaan met sociale interacties en complexe besluitvorming suggereren echter dat ze beter geschikt zijn als assistent in plaats van dat ze direct de medewerker vervangen. Kantoren kunnen profiteren van AI omdat het repetitieve taken afhandelt, terwijl medewerkers zich richten op creatieve, strategische en interpersoonlijke aspecten van het werk. Een hybride aanpak waar het menselijke element essentieel blijft voor zakelijk succes.

Veiligheid

AI-modellen en AI-agents bieden mogelijkheden maar kennen ook haken en ogen. Het is belangrijk dat je je daar als kantoor van bewust bent. Nu veilig experimenteren en leren, biedt kansen voor de toekomst. Zorg bij het gebruik van AI-toepassingen dan ook dat kantoordata in SharePoint op orde is. De eerste stap bij het implementeren van Copilot gaat over duidelijke rollen en rechten in je documentmanagementsysteem. DailyDrive maakt dat binnen de SharePoint-omgeving van jouw accountantskantoor heel eenvoudig. Je creëert als het ware een extra laag over Microsoft 365 waarmee je beveiliging, toegangscontrole en privacy makkelijk in kunt stellen en onder controle hebt.

Wil je meer weten over een toekomstproof DMS en veilig gebruikmaken van AI-tools als Copilot? Wij denken graag met je mee.

Meer over het SharePoint DMS voor accountants