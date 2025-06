Koppel Zenvoices nu met Microsoft Dynamics 365 Business Central

De koppeling tussen Zenvoices en Microsoft Dynamics 365 Business Central is vanaf nu breed beschikbaar. Daarmee ervaren gebruikers van Business Central het comfort van de slimme oplossingen van Zenvoices. De koppeling ondersteunt onder andere transitorisch boeken, het gebruik van betalingsreferenties en het verwerken van verschillende valuta.

Met Zenvoices zet jij je factuurverwerking in de volgende versnelling. De software herkent facturen razendsnel en genereert realtime een automatisch boekingsvoorstel dat je direct kan verwerken in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dankzij slimme automatiseringsregels en boekingstemplates wordt het grootste deel van het werk uit handen genomen, terwijl jij de controle houdt. En je richt op maat een goedkeuringsflow in, waarbij je ongelimiteerd gebruikersniveaus en factuur- en boekingseigenschappen toevoegt.

Over Microsoft Dynamics 365 Business Central

Business Central is de complete ERP-oplossing van Microsoft voor het mkb. Je beheert er je financiële processen, verkoop, inkoop en voorraad mee – allemaal in één omgeving. Dankzij de integratie met tools als Outlook en Excel werk je efficiënter én slimmer. Ideaal voor organisaties die willen doorgroeien met een toekomstbestendige basis.

Over Zenvoices

Sinds 2017 helpt Zenvoices bedrijven om slimmer te werken. Met zelflerende software automatiseren we het volledige proces van factuurverwerking. Onze software wordt dagelijks gebruikt door administratie- en accountantskantoren en organisaties met een eigen administratie. Zenvoices is een cloudoplossing en ISO 27001- en ISO 9001-gecertificeerd.

Zet je factuurverwerking in de volgende versnelling