Zakelijk of privé kopen? Zo maak je de juiste keuze bij vastgoed

Sta je op het punt om te investeren in vastgoed? Dan komt vroeg of laat de vraag: koop je het pand zakelijk of privé?

Het lijkt misschien een simpele keuze, maar het heeft flinke gevolgen voor je portemonnee, je belastingen én je flexibiliteit. In dit artikel helpen we je om de juiste afweging te maken.

Of je nu een pand op het oog hebt om te verhuren, een bedrijfsruimte zoekt voor je eigen onderneming of denkt aan een mix van wonen en werken: het is slim om vooraf goed na te denken over de vorm waarin je het koopt. Koop je het privé, dan betaal je alles uit je eigen naam. Kies je voor zakelijk, dan loopt de aankoop bijvoorbeeld via je BV. Beide opties hebben voor- en nadelen.

Overzichtelijk

Bij privé aankopen is het voordeel dat het overzichtelijk blijft. Je betaalt de hypotheek uit je eigen middelen, en de opbrengst, zoals huur, komt ook gewoon bij jou terecht. Je kunt bovendien gebruikmaken van hypotheekrenteaftrek (in sommige gevallen), wat fiscaal voordelig kan zijn. Nadeel is dat je met je hele privévermogen aansprakelijk bent. Als er iets misgaat, loop je dus ook meer risico.

Zakelijk kopen, bijvoorbeeld via een BV, geeft je meer afschermingsmogelijkheden. De risico’s liggen dan grotendeels bij de onderneming, en niet bij jou persoonlijk. Ook kun je zakelijk vaak btw terugvragen (bij bedrijfsmatig gebruik), en heb je meer opties rondom afschrijvingen en belastingplanning. Maar let op: een zakelijke hypotheek is vaak duurder, en de administratie is een stuk ingewikkelder.

Toekomstplan

Wat ook meeweegt, is je toekomstplan. Wil je het pand op een gegeven moment verkopen of verhuren? Gaat het vooral om vermogensopbouw of om gebruik binnen je bedrijf? En hoe zit het met je pensioenplannen? Juist om die redenen is het slim om je goed te laten adviseren.

Een ander punt om mee te nemen: hoe financier je de aankoop? Bij zakelijk kopen kijken banken vooral naar je jaarcijfers en de waarde van het pand. Bij privé aankopen ligt de focus op je persoonlijke inkomen. En als je voor een combinatie gaat, bijvoorbeeld wonen boven je winkel, dan kom je in een grijs gebied waar maatwerk nodig is.

Zakelijk of privé vastgoed kopen is geen zwart-wit kwestie. Het hangt af van je doelen, je financiële situatie en hoe je de toekomst voor je ziet. Laat je dus goed adviseren en neem de tijd om de juiste keuze te maken. Zo haal je het meeste uit je investering.