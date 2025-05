Kamer wil vroege fiscale stimulans voor start-ups onderzoeken

In een aangenomen motie door de Tweede Kamer van Dassen (Volt) en Martens-America (VVD) wordt gewezen op het kapitaaltekort waar Nederlandse start-ups mee kampen. Als voorbeeld noemen de opstellers van de motie het Verenigd Koninkrijk, waar regelingen zoals het Enterprise Investment Scheme succesvol business angels aantrekken via belastingvoordelen.

Het kabinet wordt in het voorstel verzocht om mogelijke varianten van een vergelijkbare regeling uit te werken en hierop te reageren.

Tijdens State of Dutch Tech – een conferentie over start-ups in de tech- en biotechnologiesector – begin dit jaar zei premier Dick Schoof al dat het wat hem betreft ‘fiscaal aantrekkelijker moet worden’ om te kunnen investeren in de groei van innovatieve, jonge bedrijven in Nederland. De Tweede Kamer lijkt daar met het voorstel – dat werd ingediend bij het debat over het rapport-Draghi over het concurrentievermogen van Europa – op aan te willen sluiten.