Huisarts als uitzender: proefproject dreigt te stranden op btw-plicht

De regionale organisatie Huisartsenzorg Oude IJssel wil jongeren warm maken voor het starten van een huisartsenpraktijk met een traineeship dat aankomende huisartsen twee jaar lang laat kennismaken met verschillende praktijken in de regio en een masterclass praktijkvoering aanbiedt. De huisarts-in-spé komt in dienst bij de organisatie en loopt steeds een half jaar mee met twee verschillende praktijken.

Een mooi plan, maar in die constructie fungeert Huisartsenzorg Oude IJssel als uitzendorganisatie en moet er btw worden geheven over het uurtarief. Die btw-plicht geldt ook voor avond- , nacht- en weekenddiensten die worden ingevuld door waarnemende huisartsen die als zzp’er werken. Volgens het FD lijkt het sinds de Belastingdienst is gaan handhaven op schijnzelfstandigheid niet meer mogelijk om waar te nemen als zzp’er, terwijl zelfstandigen in de zorg vrijgesteld zijn van btw. Oude IJssel ziet daarmee een kink in de kabel bij het opvangen van ziekte en verlof via een detacheringspool: praktijkhouders zien de rekening daarvoor met 21% stijgen. De oproep aan de fiscus is dan ook om een ontheffing te regelen voor zorgdetachering.

Huisartsenvereniging heeft aan de Belastingdienst een aantal casussen over de inzet van zzp’ers voorgelegd, maar heeft al te horen gekregen dat de hoofdmoot waarschijnlijk als schijnzelfstandigheid beoordeeld zal worden.

Bron: FD