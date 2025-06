Blinqx Accountancy & Tax lanceert Wealth Monitor

Het platform biedt real-time inzicht in zowel zakelijke als persoonlijke financiële situaties van ondernemers en particulieren en ondersteunt bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of gezinsuitbreiding.

Van reactief naar proactief advies

De Wealth Monitor maakt het voor kantoren mogelijk om hun rol te verbreden: van jaarrekeningen en aangiften naar toekomstgericht financieel advies. Dankzij slimme automatisering en integraties met bestaande systemen kunnen gebruikers met minimale inspanning waardevolle gesprekken voeren over de toekomst van hun klanten. Daarmee wordt life event planning toegankelijk voor elk kantoor, ongeacht de grootte of advieservaring. “Ondernemers verwachten tegenwoordig veel meer van hun accountant dan alleen fiscale jaarstukken,” aldus Jelke Jansen, managing director bij Blinqx Accountancy & Tax. “Ze willen inzicht, vooruitblik en begeleiding bij belangrijke beslissingen. Met de Wealth Monitor kunnen accountants eindelijk die strategische adviesrol vervullen die klanten van hen verwachten.”

Integratie en automatisering

De Wealth Monitor onderscheidt zich door geavanceerde integraties met bestaande systemen. Gegevens zoals de VIA-set en pensioeninformatie worden automatisch opgehaald via met PKI-certificaat, om zo handmatig werk tot een minimum beperken.“Wat dit platform uniek maakt, is de combinatie van automatisering en flexibiliteit,” legt Patrick Mulders, product specialist bij Blinqx Accountancy & Tax, uit. “Accountants kunnen binnen korte tijd een compleet financieel profiel opbouwen en vervolgens real-time scenario’s doorrekenen. Zo ziet je klant direct de financiële gevolgen van zijn keuzes bij eerder stoppen met werken of een verhuizing en kun je direct in het gesprek aanpassingen doorvoeren.”

Kernfunctionaliteiten

De Wealth Monitor biedt verschillende functies voor financieel advies zoals automatische data-invoer via integraties met fiscale software, pensioeninformatie en klantportaal, real-time scenarioanalyse voor verschillende levensgebeurtenissen, visualisatie van financiële doelen met kleurcodes en signaalcijfers en rapportages voor adviesgesprekken.

Het platform is ontwikkeld als laagdrempelige adviessoftware waarmee accountants ondernemers persoonlijk kunnen adviseren. Door te werken met een flexibel creditsysteem kunnen accountantskantoren eenvoudig instappen en opschalen wanneer nodig. “We zien dat life event planning onmisbaar wordt voor accountants die hun klantrelaties willen versterken,” stelt Jansen. “Door tijdige signalering van risico’s en kansen voer je vaker gesprekken over doelen en belangrijke beslissingen. Dat leidt tot meer vertrouwen, meer impact en langdurige klantrelaties.”