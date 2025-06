Pieter Vos moet tientallen miljoenen terugbetalen na bedrog bij verkoop

De rechtbank Amsterdam heeft techondernemer en oprichter van accountantskantoor Kop of Munt Pieter Vos stevig veroordeeld in het civiele geschil met investeerder PSG Equity. Vos moet, samen met enkele gelieerde vennootschappen, tientallen miljoenen euro’s aan schadevergoeding betalen wegens bedrog bij de verkoop van aandelen in zijn softwarebedrijf Rodeo.

Dat blijkt uit het vonnis dat afgelopen week openbaar werd, waarvan NRC als eerste melding maakte.

In totaal moet Vos € 62,9 miljoen terugbetalen aan Canopus, de Luxemburgse houdstermaatschappij van PSG, plus rente. Daarnaast zijn enkele aan hem gelieerde entiteiten veroordeeld tot het terugbetalen van respectievelijk € 14,5 miljoen en € 8,6 miljoen.

Structureel misleidende informatie

Centraal in de zaak stond de verkoop van een belang in softwarebedrijf Rodeo aan PSG in 2022. Volgens de rechtbank heeft Vos samen met anderen bij die transactie “opzettelijk betere resultaten van Rodeo voorgespiegeld dan er in werkelijkheid waren.” Zo werd aan PSG voorgespiegeld dat Rodeo 17.000 klanten had en een jaaromzet (ARR) van bijna € 57 miljoen. In werkelijkheid ging het om slechts 97 klanten en een omzet van € 250.000. Ook werden onder meer valse bankafschriften en een niet-bestaand contract met Google/Alphabet gepresenteerd.

Na het faillissement van Rodeo in april 2024 en later ook het faillissement van Vos zelf in juli 2024, heeft investeerder PSG via de rechter vernietiging van de aandelenovereenkomst afgedwongen. Daarmee geldt dat de bedragen die PSG betaalde voor de aandelen onverschuldigd zijn betaald en moeten worden terugbetaald.

Geen plaats voor matiging

Vos pleitte bij de rechtbank nog voor matiging van het terug te betalen bedrag, onder meer vanwege zijn beperkte financiële draagkracht. De rechtbank wees dit echter van de hand: omdat sprake is van bedrog, is er geen ruimte voor matiging.

Naast de civiele procedure loopt er nog altijd een strafrechtelijk onderzoek naar Vos, naar aanleiding van de eerdere onthullingen van NRC in december 2024. Over de stand van dat onderzoek is momenteel niets bekend. Vos zelf blijft onbereikbaar voor commentaar.

Kop of Munt

Voordat hij met Rodeo bezig ging was Pieter Vos jarenlang het gezicht van Kop of Munt, dat hij als niet-accountant had opgericht. Het accountantskantoor presenteerde zich begin deze eeuw als een kantoor dat het anders in veel opzichten anders deed, zo bleek ook uit een interview met Vos in De Accountant. Na twintig jaar leiding te hebben gegeven aan Kop of Munt begon hij in 2016 met Rodeo Software. Kop of Munt bestaat nog altijd, maar heeft dus inmiddels al jaren geen connectie met de oprichter.

Reactie Kop of Munt

Accountantskantoor Kop of Munt heeft een kort statement online gezet na de uitspraak. Het directieteam laat weten: “Omdat er geen verbinding meer is tussen Pieter Vos en ons kantoor, heeft Kop of Munt zich bewust afzijdig gehouden tijdens het onderzoek. Nu de jurisprudentie ten einde is, is voor ons het boek gesloten. Onze focus was, is en blijft om slimme oplossingen te bieden aan onze klanten, die leiden tot verrassende resultaten. Daar zijn en blijven we op aanspreekbaar.”