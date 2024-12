Kop of Munt-oprichter Pieter Vos verdacht van creatief boekhouden

Accountantskantoor Kop of Munt maakte ooit reclame met een brochure getiteld ‘Creatief boekhouden. Zo werkt het’. De oprichter van Kop of Munt, Pieter Vos, wordt nu onder meer verdacht van… creatief boekhouden.

Vos is volgens het Handelsregister sinds 2021 niet meer betrokken bij Kop of Munt. Maar zijn ervaringen in de accountancy maken wel dat hij nu in zware juridische problemen verkeert. In 2016, na twintig jaar Kop en Munt te hebben geleid, begon Vos met Rodeo Software, een techbedrijf dat belooft workflows te optimaliseren en administratie en rapportageprocessen te stroomlijnen. Afgelopen maart wordt Pieter Vos door de raad van commissarissen ontslagen. NRC ontdekt dat Vos de laatste jaren alle cijfers – omzet, winst en het aantal klanten – enorm zou hebben opgeblazen.

Droomstart

Rodeo maakte een droomstart. Het bedrijf groeit snel, ook internationaal. Rodeo heeft klanten in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en opent een kantoor in New York. In 2020 steekt Nederlandse investeringsfonds No Such Ventures 7,5 miljoen euro in het Saas-bedrijf. Twee jaar later pompt het Amerikaanse PSG Equity nog eens 60 miljoen euro in de onderneming. Rodeo wordt dan gewaardeerd op 200 miljoen euro. Vos verdient miljoenen aan de deal. Hij zou zijn succes breed hebben uitgemeten, met snelle auto’s, dure diners en vastgoedinvesteringen, zo schrijft De Volkskrant.

Fraudeverdenking

Niemand twijfelt aan de excelsheets, budgetramingen en toekomstverwachtingen waarmee de oud-directeur van accountantskantoor Kop en Munt komt aanzetten. Dat hij de enige is met het volledige overzicht en de enige met toegang tot de bankrekeningen van het bedrijf – hij betaalde zelf de lonen van werknemers uit, en beheerde persoonlijk al het geld dat binnenkwam – blijft onopgemerkt of doet lang geen alarmbellen rinkelen. Pas na zijn ontslag komt de waarheid boven tafel. Rodeo heeft geen duizenden klanten, maar slechts honderden. Verhalen van Vos over interesse van Meta of een miljoenencontract met Google blijken verzonnen.

Failliet

Een particulier, die Vos ongeveer 1,1 miljoen euro leende, wil zijn geld terug. Dat leidt tot het faillissement van Rodeo. Iets later meldt ook PSG Equity zich met een schadevergoeding van ongeveer 67 miljoen euro, te betalen door Pieter Vos. Daar valt op het eerste gezicht niets te halen. De curator treft op de bankrekeningen van Vos nog 102 euro aan. Het merkenrecht en het intellectueel eigendom van Rodeo zijn verkocht aan het Nederlandse softwarebedrijf Inova voor 17.500 euro, een fractie van wat het bedrijf ooit waard was. Er is nog een kunstcollectie. Die zal geveild worden.

Hond aftrekbaar maken

Pieter Vos trok in dat artikel een grote broek aan: “Je moet jezelf kunnen inleven in je klant en oprecht geïnteresseerd zijn. Dan voelt een klant zich ook echt een klant.” En daar ging het volgens Vos precies fout in de accountancy. Accountants en fiscalisten vond hij vaak technocraten, afstandelijke en vaak zelfs arrogante mensen die vanuit een licht autoritaire aanpak hun klanten bedienen. “Dat geldt ook voor kantoren die de laatste jaren een hip en informeel sausje over hun huisstijl gieten. Ze kunnen het in de praktijk niet waarmaken.”

‘Arrogante mensen’

Kop of Munt presenteerde zich begin deze eeuw als een accountantsbureau dat het anders deed. Het richtte zich op de creatieve sector en de brochure getuigde daarvan. Onder de titel ‘Creatief boekhouden, zo werkt het’ permitteerde het kantoor zich grapjes als ‘I love the smell of Tipp-Ex in the morning’. Elders werd uitgelegd hoe elke ondernemer ook hondenvoer fiscaal aftrekbaar kon maken: geef je viervoeter een officiële functie en voer hem/haar op als hond van de zaak. ‘Wie zulke humor niet begrijpt, kan ook maar beter geen klant worden bij dit kantoor’, schreef De Accountant in 2010.

Geen financiële opleiding

Een mogelijke verklaring voor de nesten waarin Pieter Vos zich nu gewerkt heeft, geeft het Accountant-artikel uit 2010 ook: ‘Een opmerkelijk detail is dat Pieter Vos, oprichter van Kop of Munt, zelf geen opleiding heeft genoten op het gebied van accountancy of fiscaliteit’, aldus het blad. ‘Hij bouwde als autodidact vanuit het niets een kantoor op en toen hij zijn eerste klant kreeg moest hij een relatie vragen om het echte werk te doen.’

Bron: De Volkskrant, De Accountant