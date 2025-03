Techondernemer Pieter Vos hoopt in rechtszaal vooral schade te beperken

Techondernemer Pieter Vos stond dinsdag, bij monde van zijn advocaat, tegenover investeringsmaatschappij PSG Equity in de Amsterdamse rechtbank.

PSG eist 62,8 miljoen euro schadevergoeding van Vos, die volgens hen loog over de omzet en klanten van zijn softwarebedrijf Rodeo, dat in april 2024 failliet ging. Dat meldt NRC.

Cijfers opgeblazen

Vos is de oprichter van accountantskantoor Kop of Munt. In 2016 begon hij met Rodeo Software, een techbedrijf dat belooft workflows te optimaliseren en administratie en rapportageprocessen te stroomlijnen. NRC ontdekte dat Vos de laatste jaren alle cijfers – omzet, winst en het aantal klanten – enorm zou hebben opgeblazen.

Luxe auto’s en huis aan Museumplein

Zo bleek dat Vos investeerders en werknemers misleidde met vervalste bankafschriften en een nepcontract met Google. Een deel van PSG’s investering belandde bij Vos zelf, waarmee hij onder meer luxe auto’s en een huis aan het Museumplein kocht. Een particulier wilde zijn geld terug, wat leidde tot het faillissement van Rodeo. PSG Equity meldde zich ook met een schadevergoeding van 67 miljoen euro. Er viel niks meer te halen, na het faillissement van zijn privéholding bleef slechts 101 euro op zijn rekening over.

Mating van schadevergoeding

Vos, die niet aanwezig was vanwege gezondheidsredenen, ontkende de beschuldigingen niet, maar zijn advocaat pleitte voor matiging van de schadevergoeding. PSG’s advocaat uitte frustratie over Vos’ afwezigheid en het uitblijven van antwoorden. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak, maar heeft nog geen strafrechtelijke vervolging ingesteld.

De rechtbank doet op 30 april uitspraak in de civiele zaak.