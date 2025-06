Inflatie in mei daalt door goedkopere vliegtickets en minder vakantiedagen

De inflatie in Nederland is in mei 2025 aanzienlijk gedaald, vooral door fors goedkopere vliegtickets en de timing van de meivakantie. Volgens nieuwe cijfers van het CBS lagen de consumentenprijzen in mei 2,7 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl ze ten opzichte van april juist met 0,5 procent daalden.

Waar vliegtickets in april nog ruim 20 procent duurder waren dan een jaar eerder, waren ze in mei juist 20,3 procent goedkoper dan in mei 2024. Ook de lagere prijzen voor verblijven in bungalowparken drukten de inflatie. Dat heeft te maken met het feit dat de meivakantie dit jaar eerder viel, waardoor het aantal vakantiedagen in mei lager lag dan vorig jaar. Minder vraag betekent doorgaans lagere prijzen in de toerismesector.

Maand-op-maand prijzen dalen met 0,5 procent

De consumentenprijsindex (CPI) laat zien dat consumenten in mei gemiddeld 0,5 procent minder betaalden dan in april. Hoewel dit een welkome verlichting lijkt, waarschuwt het CBS dat maandcijfers vaak onderhevig zijn aan seizoensinvloeden. In vakantierijke maanden zijn prijzen van bijvoorbeeld tickets en accommodaties doorgaans tijdelijk hoger, wat leidt tot grotere prijsschommelingen op de korte termijn.

Inflatie eurozone onder ECB-doel

Ook op Europees niveau is de inflatie aan het afkoelen. Volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) kwam de inflatie in Nederland in mei uit op 2,9 procent, een daling ten opzichte van 4,1 procent in april. In de eurozone daalde de inflatie zelfs tot onder het streefcijfer van de Europese Centrale Bank (ECB), van 2,2 procent in april naar 1,9 procent in mei.

Toch ligt de Nederlandse inflatie nog altijd hoger dan het gemiddelde in de eurozone, vooral door stijgende prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak.

Verschillen tussen CPI en HICP

Het CBS benadrukt het verschil tussen de CPI en de HICP. Waar de CPI ook rekening houdt met kosten voor het wonen in een eigen woning (zoals huurontwikkeling), doet de HICP dat niet. Die methode wordt door alle EU-lidstaten gehanteerd om internationale vergelijkingen mogelijk te maken en vormt de basis voor het rentebeleid van de ECB.

Nieuwe prijsindex vanaf 2026

Vanaf januari 2026 stappen zowel de CPI als de HICP over op een nieuwe referentieperiode, van het huidige basisjaar 2015 naar 2025. Daarmee worden ook de goederen- en dienstencategorieën geactualiseerd om beter aan te sluiten bij het huidige consumptiegedrag. De eerste cijfers volgens deze nieuwe methode worden begin februari 2026 verwacht.