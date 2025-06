Overgang van onderneming en gevolgen voor de loonheffingen

Er is sprake van een overgang van onderneming, als er een overgang is van een economische eenheid als gevolg van een overeenkomst, fusie of splitsing waarbij de identiteit van de economische eenheid behouden blijft (artikel 7:662 BW). Dit geldt ook als een werkgever niet de hele onderneming, maar een deel daarvan overdraagt.

Rechten en plichten over op nieuwe werkgever

Bij een overgang van onderneming gaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst die de werknemer had met de oude werkgever, over op de nieuwe werkgever (artikel 7:663 BW). De nieuwe werkgever mag de arbeidsvoorwaarden niet wijzigen en geen werknemers ontslaan met het oog op de overgang van onderneming.

Vier cumulatieve voorwaarden

Onder een overgang van onderneming wordt verstaan: een overgang van onderneming als bedoeld in artikel 7:662 BW en een dergelijke overgang bij faillissement.

Er is dus sprake van een overgang van onderneming als voldaan is aan de volgende 4 cumulatieve voorwaarden:

Een overgang Ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing Van een economische eenheid Die haar identiteit behoudt.

Van een overgang van onderneming is bijvoorbeeld sprake bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een besloten vennootschap (bv).

Als aan 1 van bovenstaande cumulatieve voorwaarden niet is voldaan, is geen sprake van een overgang van onderneming als bedoeld in artikel 7:662 BW.

Aangezien een overgang van onderneming als bedoeld in artikel 7:662 BW tot het arbeidsrecht behoort en niet tot de fiscale wet- en regelgeving, vind je hier geen verdere uitleg over deze voorwaarden.

Aandachtspunten overgang van onderneming

Hieronder vind je een overzicht met aandachtspunten die kunnen spelen bij een overgang van onderneming en de loonheffingen. Dit is geen limitatieve lijst.

Bron: Forum Salaris