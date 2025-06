Samen bouwen: hoe co-eigenaarschap bij aaff zorgt voor meer betrokkenheid en betere klantrelaties

Van meewerken naar meedenken

Nienke de Boer haar werk al lang niet meer alleen om het opstellen van jaarrekeningen of het afvinken van fiscale verplichtingen. In haar functie als adviseur Accountancy bij aaff heeft ze een adviserende rol, waarbij ze ondernemers begeleidt in hun groei en toekomstplannen. Ze denkt actief mee over investeringen, strategische keuzes en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

“Het leukste aan mijn werk is het contact met de klant, vooral wanneer we samen mogelijkheden ontdekken die vooraf niet op tafel lagen,” vertelt ze. “Juist door onverwachte vragen te stellen, komt er vaak een gesprek op gang waarin we samen tot nieuwe inzichten komen.” Die adviserende rol vraagt niet alleen om vakkennis, maar ook om betrokkenheid en eigenaarschap.

Co-eigenaarschap maakt het verschil

Die betrokkenheid, daar heeft aaff haar bedrijf op gebouwd. Medewerkers zijn namelijk vanaf dag één co-eigenaar van het bedrijf. Dat is geen loze titel, maar een concreet model waarin iedereen meedeelt in het succes én verantwoordelijk is voor de koers van de organisatie.

“Het zorgt ervoor dat je anders naar je werk kijkt,” zegt ze. Doordat het gezamenlijke belang ook het individuele belang raakt, ontstaat er vanzelf een bredere kijk op het werk. Deze gedeelde verantwoordelijkheid zorgt volgens haar voor een open cultuur waarin samenwerking, innovatie en klantgerichtheid centraal staan.

Samenwerken in multidisciplinaire teams

Nienke de Boer werkt dagelijks met collega’s uit verschillende vakgebieden. Samen vormen ze een vast aanspreekpunt voor klanten, met expertise op het gebied van accountancy, fiscaliteit, salarisadministratie en bedrijfsadvies. Die multidisciplinaire aanpak stelt hen in staat om breder te kijken dan alleen cijfers en sneller kansen en risico’s te signaleren.

“Je leert veel van elkaar en dat komt de klant ten goede,” legt ze uit. “Onze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Je weet dat je collega’s dezelfde verantwoordelijkheid voelen als jij.”

Daarnaast biedt aaff ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, zowel in vakinhoudelijke zin als op het gebied van soft skills. Dat draagt volgens haar niet alleen bij aan betere dienstverlening, maar ook aan werkplezier.

Flexibel werken en balans behouden

Een ander belangrijk aspect voor haar is de flexibiliteit binnen aaff. Met een jong gezin is het voor haar essentieel dat werk en privé goed te combineren zijn. “Bij aaff wordt er écht gekeken naar wat voor jou werkt. Daardoor voel ik me gezien. Die wederkerigheid werkt motiverend.”

Klaar voor een nieuwe manier van werken?

Bij aaff ben je niet alleen werknemer, maar co-eigenaar. Dat vraagt iets van je, maar je krijgt er ook veel voor terug: betrokken collega’s, invloed in de koers van het bedrijf en ruimte om het verschil te maken voorklanten. Nieuwsgierig hoe dat eruitziet in de praktijk? Bekijk de vacatures bij aaff en ontdek of co-eigenaarschap ook bij jou past.