Europese Commissie wil nieuwe regels tegen greenwashing schrappen

De Europese Commissie is van plan om nieuwe regels tegen greenwashing te schrappen. Dit meldt de Commissie nadat conservatieve politici forse kritiek hadden geuit op de plannen. Die zouden volgens hen te belastend zijn voor bedrijven, met name voor micro-ondernemingen.

De zogeheten Green Claims Directive verplicht bedrijven om milieuclaims als “klimaatneutraal” of “bevat gerecycled materiaal” te onderbouwen met verifieerbare bewijzen, goedgekeurd door onafhankelijke controleurs. Het voorstel was bedoeld om misleidende of vage duurzaamheidsclaims te verbieden. Uit onderzoek van de Commissie bleek namelijk dat de helft van de onderzochte milieuclaims op producten ongefundeerd of vaag is.

De richtlijn bevindt zich momenteel in de triloogfase, waarin de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten onderhandelen over de definitieve tekst. De onderhandelingen zijn echter vastgelopen vanwege een controversieel amendement: een uitbreiding van de regels naar micro-ondernemingen (minder dan tien werknemers), die 96% van het Europese bedrijfsleven uitmaken. Deze uitbreiding wordt gesteund door een deel van het Parlement en een groep lidstaten, waaronder Nederland, maar stuit op hevig verzet van onder andere Italië en Duitsland.

De Europese Commissie verzet zich fel tegen deze uitbreiding. Volgens de Commissie druist het in tegen haar vereenvoudigingsagenda en leidt het tot onredelijke regeldruk voor kleine bedrijven. Maandag liet een woordvoerder weten dat de Commissie het wetsvoorstel volledig zal intrekken als deze uitbreiding in de eindtekst blijft staan. “Wij hebben het recht om wetgeving voor te stellen die een bepaald doel heeft. Als dat doel verloren gaat, mogen we het voorstel terugtrekken,” aldus de Commissie.

De Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement, speelt een sleutelrol in de impasse. De EVP verzette zich al langer tegen de richtlijn en vond gehoor bij Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, zelf lid van de EVP. Volgens critici ondermijnt zij daarmee haar rol als neutrale bemiddelaar. Onder andere sociaaldemocraten en groenen beschuldigen haar van partijdigheid en waarschuwen voor verdere politisering van wetgevingsprocessen.

Door het verzet van Italië lijkt er inmiddels een blokkeringsminderheid te zijn ontstaan onder de lidstaten, wat intrekking van het amendement waarschijnlijker maakt. Diplomaten spreken van “een pauzeknop” en wijzen op grote verwarring over het dossier. Op 1 juli neemt Denemarken het EU-voorzitterschap over van Polen. Of de Denen het aandurven om de richtlijn vlot te trekken, is nog onzeker.

Voorlopig blijft het wetsvoorstel dus in de wachtkamer. Als het amendement over kleine bedrijven wordt geschrapt, is er nog een kans op akkoord. Blijft het staan, dan lijkt de richtlijn ten dode opgeschreven.

