De accountant ontzorgen: samenwerken aan het totale administratieproces

“Er is veel gaande op de markt”, merkt Patras Haumahu op. “Een groot vraagstuk dat bijvoorbeeld nog steeds speelt, is personeelstekort. De vraag vanuit de klant is duidelijk. Aan ons dan de taak als leverancier en partner om te kijken hoe we kunnen helpen. We kijken actief naar de markt en de problemen waar kantoren tegenaan lopen. Met cloud bieden we een oplossing. Je maakt een efficiëntieslag door alles op één platform te doen; met minder mensen kun je meer gaan doen en

zo ontstaat er ruimte om proactief mee te denken met je klant.”

Alles op één platform in de Cloud valt voor Caseware onder integrated accounting: accountantskantoren ondersteunen met geïntegreerde apps, van A tot Z. Het is een hele dienstverlening, van klantacceptatie tot de VPB-aangiftes. Of het nu voorbereidend werk is, werk voor de register­accountant of de fiscalist, Caseware automatiseert dit proces vanuit één workflow. “Voor mij”, zegt Haumahu, “betekent integrated accounting meer grip op samenwerking, op kwaliteit. Je houdt tijd over voor wat écht telt: je klant adviseren.”

Verschuiving van mindset

De nadruk op het gehele proces van de administratie wordt ook weerspiegeld in de markt. “Vroeger was de jaarrekening toch wel het belangrijkst”, vertelt Boy Boeloerditi. “Dat was het visitekaartje. Klanten betalen echter niet alleen voor het boekje, maar ook voor de uren die erin worden gestoken, het advies. Daarin zie je nu wel een verschuiving.” Haumahu beaamt dat: “Het is een verschuiving van mindset, ook als ik kijk naar de klantverwachtingen. Het hoofdproduct is nu advies, door het hele jaar heen. Klanten willen op tijd advies krijgen en zijn op zoek naar een accountant die meedenkt, vooruitdenkt en die helpt belangrijke beslissingen te nemen. Het boekje is meer een formaliteit.”

Wil om te groeien

De kantoren willen graag groeien, maar hebben tegelijkertijd geen handjes of tijd om nieuwe klanten aan te nemen, ziet Boeloerditi. “Dan wordt aan ons gevraagd hoe wij daarin een rol kunnen spelen.” De markt en de technologische mogelijkheden veranderen continu en Caseware speelt daarop ook continu in. Nieuwe techniek zoals AI kun je inzetten voor knelpunten bij kantoren zoals personeelstekort. “Wij willen onze klanten ontzorgen”, vertelt Haumahu. “En vooral ondersteunen in het optimaliseren van hun werkprocessen. Het werk kan slimmer, beter en sneller. De vraag is per kantoor: waar is die efficiëntieslag te halen? Door terugkerende taken te automatiseren, inzicht te bieden in de voortgang van dossiers, of door tijdwinst te behalen met AiDA en sneller data te analyseren? Zo ontstaat er ruimte voor groei. Samen kijken we waar in

het proces de meeste winst valt te halen.”

Samenwerken is mensenwerk

“Het is onze taak samen met een kantoor te kijken wat voor hen het beste proces is”, vertelt Boeloerditi. “Kort gezegd kun je vandaag nog starten met Cloud. Ieder kantoor heeft echter specifieke wensen en daarvoor bieden we ook ruimte. Persoonlijk vind ik dat ook het leuke van het werk; ieder traject is uniek.”

“Voor sommigen is bijvoorbeeld de eerste stap naar volledig in Cloud werken net te groot. “We kunnen dan een tussenoplossing aanbieden, waarbij je de vertrouwde desktopomgeving behoudt en de voordelen van Cloud ervaart. Dit noemen we hybride werken en je zit dan deels in Cloud. De eerste stap is gezet en latere stappen naar full Cloud worden alleen maar kleiner. Kijk welke dossiers je in je dagelijks werk nodig hebt en waar je het meest mee bezig bent. Zo kun je alvast wennen aan het werken in de cloud en de voordelen benutten. En de rest van het werk? Dat kan altijd later nog worden overgezet. Zo versoepel je

zowel de technische stap, als de gevoelsmatige.”

Niet mailen maar delen

De vraag hoe het zit met de samenwerking op het Caseware-platform wordt kort beantwoord met een lach: “Ons Cloud-platform is het online samenwerkingsplatform. Dat zegt het al. Je werkt samen met je collega’s en met al je klanten.”

“En op een veilige manier, met maar één versie van het dossier”, vult Haumahu aan. “Zeker”, gaat Boeloerditi verder, “je werkt samen binnen één dossier. Als ik Patras vraag, “wil je even iets controleren?” dan hoef je niet uit het dossier. Hij krijgt een melding en kan het direct aanpassen in het dossier.”

Een paar jaar geleden zei ieder softwarebedrijf: “Cloud is de toekomst!” Beide accountmanagers zijn daar heel duidelijk over: dat punt zijn we nu echt voorbij. Cloud is nu, Cloud is het heden.”

Tekst: Ciran Kramer

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen