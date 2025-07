AI in belastingadvies:  van vijftien minuten  naar één minuut 

Accountants ervaren steeds vaker de druk van toenemende regelgeving en personeelstekorten. Dit maakt efficiëntie belangrijker dan ooit. Gemiddeld besteedt een accountancyteam ongeveer vijftien minuten aan één fiscale klantvraag. Stel dat je dit kunt terugbrengen naar één minuut. Met een goed geïntegreerde AI-oplossing is dit inmiddels geen toekomstmuziek meer, maar een praktische realiteit.

Praktijkvoorbeeld: fiscale AI-chat

Neem bijvoorbeeld het toepassen van een fiscale AI-chatfunctie. In minder dan een halve minuut ontvang je een helder antwoord, inclusief bron­vermelding. Praktijkervaring leert dat hierdoor de afhandeltijd per vraag afneemt met ruim negentig procent. Een kantoor dat honderd vragen per maand verwerkt, wint hiermee circa veertien adviesuren terug.

Zo werkt de AI-chat in vijf stappen:

Stap 1: Formuleer een duidelijke en begrijpelijke vraag.

Stap 2: Kies het gewenste antwoordniveau: kort en krachtig of uitgebreid.

Stap 3: Binnen dertig seconden genereert AI een concreet antwoord.

Stap 4: Controleer de aangeleverde bronnen.

Stap 5: Kopieer en gebruik het antwoord direct in je dossier of rapportage.

Kritisch gebruik vraagt om AI-geletterdheid

AI brengt ook aandachtspunten met zich mee, zoals kwaliteitscontrole, dataveiligheid en privacy. Daarnaast is het essentieel stil te staan bij je vakinhoudelijke verantwoordelijkheid: welke rol speel jij als accountant bij het interpreteren en valideren van AI-uitkomsten? Werk daarom met heldere prompts, train collega’s zorgvuldig in het gebruik van AI en zorg voor een duidelijke eindcontrole om vakinhoudelijke risico’s te beheersen. Zorg dat medewerkers voldoende AI-geletterdheid hebben om de technologie kritisch en effectief te gebruiken. Gratis AI-tools betaal je met data, niet met euro’s.

Meer tijd voor wat écht telt

Inmiddels bewijzen de grote accountantskantoren in de praktijk dat slimme AI-toepassingen betrouwbaar zijn en aanzienlijke tijdwinst opleveren. Die tijd kun je inzetten voor verdieping, strategisch advies en persoonlijke aandacht aan klanten. Het slim inzetten van AI-technologie helpt accountantskantoren hun positie te versterken door efficiënter te werken én tegelijkertijd hun adviserende rol optimaal te benutten. De tijd die je bespaart op routinematige taken kun je besteden aan datgene waaraan klanten de meeste waarde hechten: jouw professionele inzicht en persoonlijk advies.

Tekst: Pascale Petiet

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen