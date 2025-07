Meer inzicht maakt sterker 

ChatGPT bereikte in drie jaar een wereldwijde adoptiegraad van 90 procent, waar het internet daar ooit 23 jaar voor nodig had. Een veelzeggend cijfer als je het mij vraagt. Veelzeggend over de ontwikkeling van AI natuurlijk, maar nog meer de digitalisering zelf waarvan we de horizon nog niet kunnen vatten. ICT is inmiddels – zo is te lezen in het trendverhaal van collega Misha Hofland – de grootste kostenpost op kantoren, ná personeel.

Enerzijds zijn we te midden van al die ontwikkelingen naarstig op zoek naar de nieuwste in­zich­ten om grip te krijgen op AI en digitalisering. In die zoektocht zien we ook een ander onderwerp vaker voorbij komen; hoe verhouden we ons tot AI als accountant of boekhouder? Gerke van Garderen van accountantskantoor JOINSON&SPICE (pagina 36) ziet in de markt een soort drang naar en behoefte aan meer zekerheid. Want ja: wanneer is informatie betrouwbaar of nuttig genoeg? De Belasting­dienst (pagina 14) probeert op haar beurt – weliswaar nog in een pilotfase – de stap te maken van controleren naar verifiëren met blockchaintechnologie. Een belangrijke stap in diezelfde zoektocht naar meer zekerheid.

We hebben ook meer antwoorden op AI nodig om die zekerheid te kunnen waarborgen. Alleen al in oktober vorig jaar werd 42,5 procent van alle gedetecteerde fraudepogingen uitgevoerd met behulp van AI. Kortom: controleren volstaat niet meer, het zal de combinatie aan data zijn die de betrouwbaarheid van informatie kan verifiëren.

Tot zover nog niet veel nieuws aan deze consta­teringen, maar wat ik hoop is dat we elkaar midden in alle ontwikkelingen blijven opzoeken en zelf nadenken hoe we om willen gaan met informatie en ons daartoe verhouden. Als vak­genoten onder elkaar, als collega’s in een team en als de gouden luis in de pels voor organisaties. Want juist als we van elkaar weten wat er speelt en gebeurt, dan komen we tot nieuwe inzichten. En die inzichten zouden het vak wel eens interessanter kunnen maken dan we denken.

Hopelijk dragen wij als Accountancy Vanmorgen bij aan meer inzicht. Voor van vandaag en van morgen. In deze editie vind je ze weer volop. En over grip gesproken: Andor Valkenburg legt uit wat het belang van fiscale kengetallen is en hoe je daarmee meer grip krijgt op een belastingpositie. Pascale Petiet vertelt verder hoe je met AI dat ‘kwartiertje’ belastingadvies kunt terugbrengen naar één minuut. Ik wil ten slotte gebruikmaken van de gelegenheid om Gerard Bottemanne van GBNED te bedanken voor het beschikbaar stellen van de softwarematrix, een bijzonder handig overzicht voor op je bureau moet ik zeggen. Kortom: een editie boordevol nieuwe inzichten. En ja: de cover maakten we met AI. Een blijvertje? We zullen zien, eerst maar eens meer inzicht opdoen.