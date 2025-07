Diana en Susan’s passie voor Accountancy bij WEA Gouda

Diana en Susan, kunnen jullie iets vertellen over wat jullie werk bij WEA zo bijzonder maakt?

Diana: “Het leukste aan ons werk is dat we nauw betrokken zijn bij onze klanten. We hebben regelmatig contact. Soms zijn dat besprekingen waarin niet alleen zakelijke, maar ook persoonlijke onderwerpen aan bod komen. Ik heb bijvoorbeeld een klant die ik al jaren help. Je kent niet alleen zijn bedrijf, maar ook de familie. Dat persoonlijke contact maakt het werk zoveel leuker.”

Susan: “Die lange relaties zorgen voor een bijzondere band. We zijn meer dan alleen hun accountant, we zijn sparring partners die met ze meedenken en ze door goede en slechte tijden helpen. Het geeft veel voldoening om te weten dat ze op ons vertrouwen.”

Het klinkt alsof de relaties met jullie klanten zowel zakelijk als persoonlijk zijn. Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jullie uit?

Susan: “Geen dag is hetzelfde, en dat is nu juist wat het werk zo leuk maakt. De vrijheid die we krijgen om ons eigen werk in te delen is voor mij echt een groot pluspunt. We hebben wel een globale planning voor het jaar, maar hoe we die invullen, bepalen we zelf. Soms krijg je ineens een spoedverzoek van een klant die bijvoorbeeld cijfers nodig heeft voor een hypotheekaanvraag. Dan schuif ik mijn planning opzij en zorg ik ervoor dat de klant krijgt wat hij nodig heeft.”

Diana: “Ja, die vrijheid maakt het werk zoveel flexibeler. Je hoeft niet alles door te spreken met je leidinggevende; je hebt de ruimte om zelf keuzes te maken. Dat vertrouwen krijgen we van het management en dat waardeer ik.”

Dat klinkt als een prettige werkomgeving. Hoe zit het met de balans tussen werk en privé?

Diana: “Die balans is hier echt goed. Je hebt de ruimte om je eigen tijd in te delen, wat heel fijn is. Parttime werken is hier normaal, en het wordt ook echt gestimuleerd dat je werk en privé goed op elkaar afstemt. Ik vind het fijn dat ik niet constant het gevoel heb dat ik thuis nog aan het werk moet denken. Bij WEA heb ik echt het gevoel dat ik controle heb over mijn eigen agenda.”

Susan: “Ja, dat is een van de redenen waarom ik hier al zo lang werk. Bij grotere kantoren wordt er vaak van je verwacht dat je lange dagen maakt en zelfs in de avonden of weekenden doorgaat. Hier bij WEA is dat anders. We werken hard, maar we weten ook wanneer het genoeg is geweest. Het is een gezonde balans.”

Zijn er nog ambities om door te groeien binnen WEA?

Susan: “Sommige collega’s willen graag doorgroeien naar AA-accountant, maar ik ben juist blij met de plek waar ik nu zit. Ik vind het leuk om zelf nog echt aan de slag te zijn met de cijfers en direct contact te hebben met klanten. Als je verder doorgroeit, wordt het werk anders: je gaat meer controleren en minder zelf doen. Dat is niets voor mij. Ik wil het overzicht hebben en de details kennen van elke klant.”

Diana: “Ik vind het ook fijn om alles van een klant te weten. Dan kun je veel beter inspelen op hun vragen en behoeften. Als je meer gaat managen, sta je verder van de klant af. Voor mij is dat persoonlijke contact juist wat het werk zo leuk maakt. Je voelt dat je echt een verschil maakt.”

En hoe is het om deel uit te maken van het team bij WEA?

Diana: “Het is een fijn team. Er is hier geen hiërarchie zoals je dat misschien bij grotere kantoren ziet. Iedereen is gelijk, en we doen het echt samen. We hebben veel overleg, maar er is ook veel vertrouwen in elkaar. We durven elkaar feedback te geven, maar altijd op een constructieve manier.”

Susan: “Dat klopt. Het voelt als een warme omgeving waar je jezelf kunt zijn. We zijn niet bang om elkaar op fouten te wijzen, maar dat is juist wat ons scherp houdt. Iedereen wil dat we samen beter worden, en dat zie je terug in de manier waarop we samenwerken.”

Tot slot, wat maakt jullie werk zo leuk?

Susan: “De afwisseling, geen dag is hetzelfde. Soms werk je met cijfers, dan weer heb je een gesprek met een klant over hun toekomstplannen. Die variatie zorgt ervoor dat het werk uitdagend blijft. En het is geweldig om te zien hoe je klanten groeien dankzij ons advies.”

Diana sluit af: “Voor mij is het het persoonlijke aspect dat het werk zo bijzonder maakt. Je bent niet zomaar een nummer hier, noch voor het bedrijf, noch voor de klant. Die relaties, de vrijheid die je krijgt, en het vertrouwen dat in je wordt gesteld – dat maakt WEA een unieke plek om te werken.”

Bij WEA Gouda staan jouw talent en ontwikkeling centraal. In vergelijking met grote kantoren krijg je bij ons de vrijheid en het vertrouwen om je werk op jouw manier te doen, met de juiste begeleiding en volop groeikansen. Jouw ideeën en inbreng zijn waardevol voor onze organisatie! Met een platte organisatie en een fijne werksfeer – gewaardeerd met een 8,7 door onze collega’s – voel jij je hier snel thuis. Samen met 35 collega’s, waaronder 8 accountants (AA/RA) en 4 fiscaal juristen, zetten we ons dagelijks in voor onze klanten. Klinkt dit als de plek voor jou? Bezoek de vacature en ontdek jouw toekomst bij WEA Gouda!