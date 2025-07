Hebben jouw klanten over vijf jaar nog een boekhouder nodig?

Veel ondernemers besteden hun boekhouding uit omdat ze het voeren van de administratie gedoe vinden en zeker willen weten dat het goed geregeld is. Maar hebben ze hier over vijf jaar nog wel een boekhouder voor nodig?

Of zijn er dan deskundige, betrouwbare AI-tools die dit (veel goedkoper) voor ze regelen? In dit artikel duiken we de feiten en voorspellingen in: wat kan AI nu al en ben jij als boekhouder over vijf jaar overbodig?

Boekhouden draaide lange tijd om vaste handelingen als bonnetjes verzamelen, cijfers invoeren en aangifte doen. Veel administratiekantoren werken nog steeds zo, maar dit wordt verleden tijd. En dat gebeurt sneller dan verwacht. AI-applicaties kunnen vandaag de dag al uiteenlopende administratieve taken uitvoeren: van het herkennen van een factuur tot het automatisch verwerken ervan in de boekhouding. En de ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op. Voor eenvoudige administraties is het slechts een kwestie van tijd tot een kant-en-klare AI-oplossing het hele proces kan uitvoeren.

Dit soort AI-tools komen beschikbaar voor ondernemers, maar natuurlijk ook voor boekhouders zelf. Volgens het rapport ‘Future Ready Accountant’ (begin 2025) gebruikt inmiddels 27 procent van de accountantskantoren AI-toepassingen. En 22 procent verwacht dat eind 2026 te doen. Rapporten van EY en Thomson Reuters voorspellen dat de klassieke boekhouder verdwijnt als gegevensverwerker. Het werk verdwijnt niet volledig, maar verschuift volgens de onderzoekers naar de rol van strategisch adviseur.

Ondernemers doen meer zelf

Dat ondernemers steeds meer zelf doen in hun boekhouding, is niet nieuw. Al jaren zijn er boekhoudpakketten die zzp’ers beloven dat ze geen boekhouder meer nodig hebben. Omdat ze naar eigen zeggen met hun software ‘alles zelf kunnen’, van factureren tot de btw-aangifte. Toch blijft het in de praktijk verstandig om altijd een expert bij de boekhouding te betrekken. Niet alleen om fouten te voorkomen, maar ook om te zorgen dat je als ondernemer alle voordelen benut. Veel ondernemers kiezen daarom voor een hybride aanpak: de dagelijkse administratie doen ze zelf en hun boekhouder kijkt periodiek mee. Dat geeft rust, zekerheid én beter inzicht.

Maar bovenop de bestaande software verschijnen nu ook applicaties die volledig worden aangestuurd door kunstmatige intelligentie. Wat als deze AI-tools ook simpele adviserende taken kunnen uitvoeren? Wanneer je AI nu een boekhoudkundige vraag stelt, krijg je al een verrassend bruikbaar antwoord. Die antwoorden gaan alleen maar beter worden. Veel ondernemers, zeker de generatie die nu opgroeit met AI, zullen hierdoor steeds meer administratieve zaken zelf met moderne technologieën oplossen.

“De AI-markt in de accountancysector groeit van 6,1 miljard euro in 2025 naar bijna 35 miljard euro in 2030.”

– Marktonderzoeksbureau Mordor Intelligence

Adviesorganisatie KPMG en accountantskantoor EY ontwikkelen al AI-applicaties die zelfstandig belastingadvies kunnen geven. In combinatie met realtime data kunnen ondernemers hiermee sneller en goedkoper hun administratie laten afhandelen, zonder boekhouder. En het zijn niet alleen grote kantoren die aan dit soort AI-applicaties werken: ook meerdere startups bouwen oplossingen die zelfstandig administratie en advieswerk kunnen uitvoeren.

Het internationale marktonderzoeksbureau Mordor Intelligence voorspelt voor de komende jaren een forse toename in de toepassing en marktwaarde van AI-tools in de accountancy. Het verwacht dat de AI-markt in deze sector groeit van 6,1 miljard euro in 2025 naar bijna 35 miljard euro in 2030. Wat dit concreet betekent? Denk aan veel geavanceerde AI-boekhoud- en adviestools voor zowel ondernemers als boekhouders en accountants. Maar ook aan meer kunstmatige intelligentie geïntegreerd in reguliere boekhoudsoftware, bijvoorbeeld voor cashflowprognoses, geautomatiseerde risico-alerts en slimme suggesties voor btw-optimalisatie.

Geen boekhouder meer nodig?

Is jouw rol als boekhouder dan straks uitgespeeld? Misschien wel als je blijft hangen in de vaste handelingen van bonnetjes verzamelen, cijfers invoeren en aangifte doen. Niét als je zelf slim gebruikmaakt van moderne technologieën en je klanten iets geeft wat ze niet zomaar zelf met een AI-tool kunnen oplossen.

Juist nu alles slimmer en sneller wordt, hebben ondernemers meer behoefte aan een boekhouder die verder kijkt dan de cijfers. Iemand die ze persoonlijk kent. Die de context begrijpt van dat ene zakelijke risico, van die complexe investering of die stap naar personeel. Een sparringpartner die meedenkt, doorvraagt en advies geeft dat past bij hún situatie. Iemand die verbanden legt tussen fiscale regels, toekomstplannen en marktontwikkelingen. Een menselijke specialist die niet alleen antwoorden geeft, maar óók de juiste vragen stelt. Daar kan geen AI-tool tegenop.

Natuurlijk speelt het ook mee wat voor klanten je bedient. Een zzp’er met één dienst of klus, drie klanten en een overzichtelijke administratie is sneller geholpen met geautomatiseerde software. Zodra een bedrijf ook te maken heeft met personeel, branchespecifieke regels, investeringen of subsidievraagstukken, wordt het complexer. Of wat als je klant behoefte heeft aan risicobeoordelingen, juridisch en fiscaal advies, investeringen of btw-optimalisaties. Hier kan hij straks ongetwijfeld AI voor inschakelen, maar bij belangrijke onderwerpen heeft een ondernemer toch meer vertrouwen in het advies van een deskundige boekhouder.

AI heeft geen intuïtie

Want hoeveel AI ook kan analyseren, combineren en voorspellen, het heeft geen intuïtie, geen moreel kompas en geen fingerspitzengefühl. Het ziet cijfers, maar geen onderliggende emoties, belangen of twijfels. Als boekhouder voel je wél aan wanneer een ondernemer onzeker is, te optimistisch rekent of juist kansen laat liggen. Je echte waarde zit niet in wat je weet, maar in hoe je het toepast. En daarin blijft de boekhouder de gids die AI nooit zal worden.

De boekhouder van de toekomst is geen cijferverwerker, maar een strateeg. Iemand die ondernemers helpt groeien, keuzes onderbouwt en overzicht biedt in een wereld die steeds sneller verandert. Want juist op die vlakken schiet AI tekort: het kent geen context, ziet geen nuance en mist het vermogen om écht mee te denken.

Dus wil je ook over vijf jaar nog van toegevoegde waarde zijn? Dan ligt de sleutel in de dingen die AI (nog lang) niet kan. Zorg dat je cijfers kunt vertalen naar inzichten die aansluiten bij de doelen van jouw klant. Zorg dat je persoonlijk advies kunt geven over winst, groei, investeringen of pensioen. Maar bouw ook aan de vertrouwensband, zodat jij de eerste bent die gebeld wordt bij een nieuwe stap of spannende beslissing.

Niet alles omgooien, wel slim meebewegen

Al deze ontwikkelingen vragen misschien om een andere rol dan je gewend bent. Maar het is geen kwestie van alles omgooien, wél van slim meebewegen. Laat AI je herhaaltaken doen en investeer je tijd in dat wat écht verschil maakt. SnelStart helpt je daarbij: met realtime inzicht, patroonherkenning en slimme analysetools wordt het makkelijker dan ooit om je klanten gericht te adviseren. Juist nu het werk verandert, kun jij als mens het verschil maken. En dan heeft jouw klant over vijf jaar nog steeds keihard zo’n meedenkende boekhouder nodig.

