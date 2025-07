BDO naar rechter om BFT-boete in Vitesse-zaak

De boete bedroeg € 1,3 miljoen en werd opgelegd voor het overtreden van de antiwitwasregels bij de controle van de jaarcijfers van Vitesse en de holding van voormalig eigenaar Valeri Ojf. Het FD vond in het jaarverslag een passage over de boete: “BDO heeft de boete betaald, maar is bij BFT in bezwaar gegaan tegen het boetebesluit. In maart 2025 is het bezwaar in eerste aanleg afgewezen en is BDO vervolgens in beroep gegaan.”

Hoogste boete ooit

In 2020 deed BDO geen melding van een transactie ter waarde van € 6,2 miljoen die verband zou houden met Vitesse en Performance Management Holding, de holding van Ojf. Bij het afgeven van een controleverklaring kan niet iedere transactie in detail worden beoordeeld, vond BDO. Daar was het BFT het mee eens, maar de toezichthouder verwacht wel “risicogerichte monitoring”.

BDO vindt de boete daarnaast onevenredig hoog: het is de hoogste BFT-boete ooit. “De meldplicht raakt de kern van de Wwft en de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat een accountantskantoor als BDO als poortwachter deze naleeft. Het BFT haakt bij het bepalen van de boetehoogtes voor de draagkracht aan bij de omzet van instellingen”, motiveerde de toezichthouder die beslissing.

Vitesse heeft in Crop inmiddels een andere accountant gevonden, maar kampt nog altijd met problemen. Net als vorig jaar heeft voetbalbond KNVB de proflicentie ingetrokken: de club heeft te weinig onderzoek gedaan naar de nieuwe eigenaren.