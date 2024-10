BDO krijgt recordboete voor schending antiwitwaswetgeving bij controle Vitesse

Ingewijden melden aan het FD dat het om werkzaamheden gaat als controlerend accountant van voetbalclub Vitesse en een holding van voormalig eigenaar Valeri Ojf. Het is de hoogste boete die toezichthouder BFT ooit wegens overtredingen van de Wwft aan een accountantskantoor heeft opgelegd. BDO is het er niet mee eens dat het een overtreding heeft begaan en kondigt aan bezwaar aan te tekenen.

Verdachte transacties rond Russische connecties

Het gaat om drie afzonderlijke stortingen in 2020, die gezamenlijk €6,2 miljoen bedroegen. Volgens het boetebesluit waren de stortingen afkomstig uit “onduidelijke bronnen” en was de door de cliënt opgegeven herkomst “onwaarschijnlijk of onvoldoende gedocumenteerd”. De transacties hadden volgens het BFT onverwijld gemeld moeten worden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU), een verplichting onder de Wwft. De maatregel van de toezichthouder betreft de controle van de jaarrekening 2019/2020, waar BDO betrokken was.

De Russische zakenman Valeri Ojf werd eerder al in verband gebracht met onduidelijke geldstromen vanuit Rusland. Ojf had destijds een lening van miljoenen ontvangen van de omstreden oligarch Roman Abramovitsj, een bekende naam in de voetbalwereld als voormalige eigenaar van Chelsea

Reactie van BDO

BDO zelf “stelt dat de transactie destijds op basis van de toen bekende feiten en omstandigheden niet als ongebruikelijk aangemerkt hoefde te worden.” In het boetebesluit stelt BDO verder dat de hoogte van de boete “onevenredig hoog” is en dat het BFT buiten de grenzen van de Wwft is gegaan bij het opleggen van de sanctie. Een woordvoerder benadrukt tegenover het FD dat BDO zijn “rol als poortwachter uiterst serieus” neemt en zegt “deze met zorgvuldigheid uit te voeren.” Vanwege de geheimhoudingsplicht wil het accountantskantoor verder niet reageren.

Hoogste boete ooit

BFT-directeur Yolanda de Groot bevestigt dat de boete van €1,3 miljoen de hoogste is die de toezichthouder ooit aan een accountantskantoor heeft opgelegd. De zwaarte van de sanctie is berekend op basis van de ernst van de overtreding, de duur van de verwijtbaarheid en de jaaromzet van BDO, die in 2022 €132,3 miljoen bedroeg. De bezwaarprocedure neemt volgens de Groot enkele maanden in beslag en kan naar verwachting begin volgend jaar worden afgerond.

Het boetebesluit van het BFT, inclusief het volledige verweer van BDO, is hier te vinden.